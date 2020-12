Corona im Kopf : So holst du dir die Kontrolle über dein Leben zurück

Manchmal scheint es, als seien wir der aktuellen Situation machtlos ausgeliefert. Doch das stimmt nicht, sagt Expertin Steffi Weidt.

Steffi Weidt, stellvertretende Chefärztin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, hat ein paar Tipps, wie der Alltag gelassener wird.

Wegen Corona stehst du seit Wochen unter Strom und bist immer in « Alarmbereitschaft » ? Deine Gefühle ger a ten a usser Kontrolle, d ein Herz p ocht s upers chnell, d u zitterst und bekommst kaum noch Luft ? Auch hast du Angst, in diesem Moment zu sterben? Du hast eine Panikattacke? Verständlich, dass du dir Kontrolle wünschst. D as könnte dir dabei helfen: