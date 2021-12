2022 : So holst du mit den Feiertagen am meisten Ferien heraus

2021 war für Brückenbauer und Brückenbauerinnen ein schlechtes Jahr. Viele Feiertage fielen auf Wochenendtage. 2022 sieht es vor allem in den mehrheitlich katholischen Kantonen wieder besser aus.

2022 liegen die Feiertage wieder besser als dieses Jahr. Der Bundesfeiertag am 1. August fällt auf einen Montag. Weniger Glück am 1. Mai. Der Tag der Arbeit, der in vielen Kantonen ein Feiertag ist, fällt erneut auf einen Sonntag.

Darum gehts 2021 fielen die Feiertage für verlängerte Ferien ungünstig aus.

Im kommenden Jahr lohnt es sich wieder öfters, die Ferien strategisch richtig zu planen.

Vor allem die mehrheitlich katholischen Kantone können davon profitieren.

Der Tag der Arbeit am 1. Mai, der Nationalfeiertag am 1. August und auch Weihnachten fielen dieses Jahr auf einen Wochenendtag. Auch die mehrheitlich katholischen Kantone, die mehr gesetzliche Feiertage als die reformierten haben, hatten das Nachsehen. So fiel Mariä Himmelfahrt am 15. August auf einen Sonntag. 2022 sieht es jedoch wieder besser aus.

Mehrheitlich katholische Kantone profitieren

Am meisten davon profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Luzern. Nicht nur, dass in einigen Luzerner Gemeinden die Bevölkerung in den Genuss eines freien Tags wegen der Fasnacht kommt, so fallen die katholischen Feiertage, mit Ausnahme des Joseftags, auf Wochentage.

Fronleichnam findet am Donnerstag, 16. Juni statt. Mariä Himmelfahrt am Montag, 15. August. In den mehrheitlich katholischen Kantonen ist auch Mariä Empfängnis am 8. Dezember ein Feiertag. Dieser fällt 2022 auf einen Donnerstag. Mit dem Pfingstwochenende, das am 4. Juni beginnt und Fronleichnam am 16. Juni, bietet sich dieser Monat also am besten für die Sommerferien an.



Auf einen zusätzlichen freien Donnerstag kann sich auch die Bevölkerung im Kanton Tessin freuen. In der Sonnenstube der Schweiz ist der Dreikönigstag am 6. Januar ein Feiertag.

Fronleichnam gilt in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug als gesetzlicher Feiertag. Auch einige katholische Gemeinden in den Kantonen Aargau, Freiburg, Graubünden, Neuenburg und Solothurn kommen in den Genuss eines zusätzlichen freien Tags.

Mariä Himmelfahrt gilt in den Kantonen Luzern, Obwalden, Nidwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug sowie in einigen Gemeinden der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Freiburg, Graubünden und Solothurn als gesetzlicher Feiertag. In den mehrheitlich katholischen Kantonen ist auch Allerheiligen am 1. November als gesetzlicher Feiertag verankert. Allerheiligen fällt 2022 auf einen Dienstag.

Tag der Arbeit erneut an einem Sonntag

Für die mehrheitlich reformierten Kantone sieht es 2022 in Bezug auf die Feiertage zwar besser aus als dieses Jahr, jedoch fällt der Tag der Arbeit am 1. Mai, der in vielen Kantonen ein Feiertag ist, erneut auf einen Sonntag. Das gleiche gilt für den Weihnachtstag am 25. Dezember. Immerhin bedeutet das, dass der Stephanstag am 26. Dezember auf einen Montag fällt. Das gleiche gilt für den Bundesfeiertag am 1. August, der 2022 ebenfalls an einem Montag gefeiert wird.

Die nationalen Feiertage 2022 1. Januar , Neujahr: Samstag

2. Januar , Berchtoldstag: Sonntag

15. April , Karfreitag: Freitag

17. April , Ostern: Sonntag

18. April , Ostermontag: Montag

26. Mai , Auffahrt: Donnerstag

5. Juni , Pfingsten: Sonntag

6. Juni , Pfingstmontag: Montag

1. August , Bundesfeiertag: Montag

25. Dezember , Weihnachtstag: Sonntag

26. Dezember, Stephanstag: Montag

Feiertage im Kanton Luzern 1. Januar , Neujahr: Samstag

2. Januar , Berchtoldstag: Sonntag

15. April , Karfreitag: Freitag

17. April , Ostern: Sonntag

18. April , Ostermontag: Montag

26. Mai , Auffahrt: Donnerstag

5. Juni , Pfingsten: Sonntag

6. Juni , Pfingstmontag: Montag

16. Juni , Fronleichnam: Donnerstag

1. August , Bundesfeiertag: Montag

15. August , Mariä Himmelfahrt: Montag

1. November , Allerheiligen: Dienstag

8. Dezember , Mariä Empfängnis: Donnerstag

25. Dezember , Weihnachtstag: Sonntag

26. Dezember, Stephanstag: Montag

