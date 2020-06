Mit Etsy und Linkedin

So identifizierte das FBI eine Demonstrantin via Social Media

Eigentlich hatte sie ihr Gesicht verhüllt und anonym an einer BLM-Demonstration teilgenommen. Dennoch gelang es den Behörden, eine mutmassliche Brandstifterin zu identifizieren.

U.S. dISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA

Dass heutzutage in der Öffentlichkeit niemand mehr anonym ist, hat eine 33-jährige Frau aus Philadelphia, USA, am eigenen Leib erfahren müssen. Zwar trug sie am 30. Mai, als sie an einer «Black Lives Matter»-Demonstration teilnahm, einen Schal über der unteren Hälfte ihres Gesichts. Das hielt das FBI aber nicht davon ab, sie dennoch zweifellos zu identifizieren. Denn die Frau wird angeklagt, in das Abbrennen zweier Polizeiautos involviert gewesen zu sein, wie «The Philadephia Inquirer» schreibt.