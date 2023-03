Salar Bahrampoori: So romantisch wird seine Hochzeit mit Barbara

1 / 6 Seit rund fünf Jahren sind Salar Bahrampoori und Barbara Ruijs ein Paar. In wenigen Tagen wagen sie den nächsten Schritt. Privat Sie lieben den Wintersport, weshalb für beide klar war, dass sie im Schnee heiraten werden. Privat Mit 40 Personen soll im engsten Kreise in einem Chalet gefeiert werden. Sich auf so wenige Personen zu begrenzen, sei ihnen nicht leicht gefallen. Privat

Darum gehts Die engsten 40 Personen, ein abgelegenes Chalet und beste Stimmung – so soll die Hochzeit von Salar Bahrampoori (43) und seiner Verlobten Barbara Ruijs (34) am 1. April aussehen.

Der SRF-Moderator hat nun, nur wenige Wochen vor seinem grossen Tag, einige Details verraten.

So offenbart er, was bis dahin noch ansteht, welche Rolle Hündin Liesl übernimmt und wie es mit der Zukunftsplanung aussieht.

Der grosse Tag von TV-Liebling Salar Bahrampoori und seiner Verlobten Barbara Ruijs kommt immer näher. Am 1. April werden sie sich in einem abgelegenen Chalet auf 2620 Höhenmetern das Jawort geben. «Sofern das Wetter mitspielt, sogar mit Blick aufs Matterhorn», verrät der 43-Jährige vorfreudig im Gespräch mit 20 Minuten. Für die beiden sei von Beginn an klar gewesen, dass sie als begeisterte Wintersportler im Schnee-Setting heiraten wollen. Dass der Bündner mit iranischen Wurzeln allerdings im Wallis vor den Traualtar tritt, habe im Heimatkanton bei seinen Liebsten für Stirnrunzeln gesorgt. Doch der Entscheid kommt nicht von ungefähr: «Wir haben unser erstes Date-Wochenende in Zermatt verbracht und wollten nun am Startpunkt unserer Liebe diese auch besiegeln.»

Die Nervosität beim SRF-Moderator wird derzeit noch von organisatorischen Hürden überschattet. «Vieles hängt derzeit an mir, da Barbara in ihrem Job als Ärztin am Zürcher Universitätsspital und mit ihrem zweiten Facharzttitel gerade viel zu tun hat», meint Salar. So müsse er gerade klären, wie die geladenen Gäste zur Location kommen oder wie er die Hochzeitstorte heil nach oben transportieren kann. Als Perfektionist habe er hohe Ansprüche an sich selbst: «Ich will keine unorganisierte Hochzeit. Wenn ich etwas mache, muss es rund sein.» Und davon hat er genaue Vorstellungen: «Es wird eine kleine Zeremonie geben, in der wir uns gegenseitig die Liebe erklären und die Ringe tauschen. Danach folgt ein feines Essen und schliesslich soll bis in die frühen Morgenstunden zur Musik einer Live-Band wild gefeiert werden.»

Obwohl er als «Tätschmeister» derzeit noch alle Hände voll zu tun hat, überwiegt die Vorfreude: «Wenn ich an den schönen Moment denke, in dem ich Barbara offiziell zu meiner Frau nehme, kommen bei mir aus tiefstem Herzen pure Glücks- und Liebesgefühle hoch. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich mit ihr die Frau fürs Leben gefunden habe.»

Es ist die zweite Hochzeit für Salar Bahrampoori

Vor rund zehn Jahren traute sich Bahrampoori ein erstes Mal ins Eheleben. Die Beziehung ging 2018 in Brüche. Was folgte, war ein zermürbender Scheidungskrieg mit seiner Ex-Frau. Dabei wurde auch mit Anwälten um zwei Trüffelhunde gestritten. Schliesslich musste er sich von den Vierbeinern trennen. «Nur weil es ein Mal nicht geklappt hat, möchte ich wegen dieser Erfahrung nicht zurückstecken», stellt er klar und fährt fort: «Klar, kann eine Beziehung auch ohne Ehe funktionieren. Barbara und ich haben aber den Wunsch verspürt, unsere Liebe mit diesem Commitment zu untermauern und das Versprechen für ein Wir zu geben.»

Einen Vertrauensbeweis sieht der ehemalige «G&G»-Moderator auch darin, dass die 34-Jährige seinen Namen annehmen wird. «Persönlich ist mir das nicht wichtig. Mir ist bewusst, dass er teilweise beim Buchstabieren auch umständlich sein kann. Barbara war das aber wichtig und natürlich finde ich es schön, wenn wir nun zu dritt als Familie mit demselben Namen durchs Leben gehen.» Damit spielt Salar auf Hündin Liesl an, die seit 2019 an seiner Seite ist und ebenfalls bei der Heirat dabei sein wird. «Wenn alles nach Plan läuft, wird sie uns die Ringe bringen», meint er und fügt zuversichtlich an: «Ach, das Lieseli ist fernseherprobt, das kommt schon gut.»

Auf die nächsten Schritte nach der Hochzeit angesprochen, winkt Salar Bahrampoori ab. «Wir geniessen gerade die Situation so, wie sie ist. Wenn es nach mir geht, muss unsere Beziehung nicht zwingend durch ein Kind ‹gekrönt› werden – und nicht zuletzt stimmt es auch für Barbara im Moment so mit unserer Unabhängigkeit.» Trotzdem, ganz ausschliessen möchte er es nicht. «Ich sage niemals nie, denn die Zukunft kann vieles bringen.»