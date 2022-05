Feuerteufel wütet im Wasseramt: «So ist an Schlaf natürlich nicht mehr zu denken»

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Obergerlafingen SO zu zwei Grossbränden.

Die Brandserie im Kanton Solothurn reisst nicht ab. Nach einem Bauernhof in Kriegstetten in der Samstagnacht traf es in der Nacht auf Sonntag zwei Gebäude in Obergerlafingen: eine Schreinerei und eine Lager- und Bereitschaftshalle .

«Habe den Rauch gerochen»

Brandserie ist belastend

D. P.* wohnt in Gerlafingen. Auch für sie ist die Brandserie belastend: «Ich finde es richtig schlimm und traurig. Ich kann mir nicht vorstellen, was in so einem Menschen vorgeht.» In der Samstagnacht sei sie zur Brandzeit gerade mit dem Auto von Zürich zurück nach Hause gekommen. «Da haben wir den Rauch gesehen. Zuerst dachten wir noch, es seien Wolken», sagt sie weiter. «Aber wir wissen ja, was in den letzten Wochen hier gelaufen ist.»