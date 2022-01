GC-Trainer zu Wolves-Transfers - «So ist es bei einer Zusammenarbeit, deshalb kann man sich solche Spieler leisten»

In den vergangenen Tagen sorgte GC gleich mit zwei Transfermeldungen für Aufsehen. Am Dienstag kam die Info, dass Wolverhampton-Leihspieler Toti Gomes für den Januar nach England zurückkehren wird, bei den Wolves trainiert, aber die Rückrunde noch bei GC spielt. Am Mittwoch wurde der Wechsel von Hayao Kawabe zu den Wanderers bekanntgegeben. Er unterschreibt in England einen Vertrag über 3,5 Jahre. In der Mitteilung der Hoppers heisst es allerdings, dass der Japaner «höchstwahrscheinlich» auf Leihbasis nach Zürich zurückkehren wird, um die zweite Saisonhälfte mit GC zu bestreiten.

Contini vergleicht Situation mit Tätigkeit bei Vaduz

Am Donnerstag starteten die Hoppers mit ihrem Kader in die Vorbereitung. Für Trainer Giorgio Contini ist es keine einfache Aufgabe, zwei Leistungsträger in der Vorbereitung zu ersetzen. Der GC-Trainer sagt allerdings: «Ich bin voll fokussiert auf die Spieler, die da sind.» Er sieht den vorübergehenden Abgang der beiden Akteure auch als Möglichkeit: «Es ist auch eine Chance für Spieler, die in den letzten Wochen und Monaten weniger gespielt haben. Sollten sie zurückkommen, wissen wir aber auch, was wir an ihnen haben.» Sollten sie aber nicht zurückkommen, gäbe es ja auch noch immer die Chance auf einen Ersatz auf dem Transfermarkt. «Wir werden sicherlich auf allen Ebenen vorbereitet sein», so der Coach.