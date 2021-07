Mit 8 Mio. Euro unterwegs - So jagen die Zielfahnder nach der flüchtigen Yasemin (28)

Sie flüchtete in einem gemieteten Kastenwagen.

Die 28-Jährige arbeitete für die Geldtransport-Firma Loomis in Bremen – bis sie sich entschied, das Geld in ihre eigenen Taschen zu transportieren.

Am 21. Mai flüchtete Yasemin Gündogan mit acht Millionen Euro.

Yasemin Gündogans Job war es, Bargeld abzupacken und damit per Sicherheitstransport Kunden zu beliefern – zum Beispiel Banken und deren Geldautomaten. Am 21. Mai entschied sich Yasemin Gündogan dann dazu, das Geld nicht auszuliefern, sondern es für sich zu behalten. Jetzt jagen Zielfahnder nach der Frau. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, sind die Spezialisten und Spezialistinnen in fast 100 Prozent der Fälle erfolgreich.