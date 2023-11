«Wiesel»: So jagen Israels Spezialeinheiten Hamas-Chef Yahya Sinwar

Spezialeinheiten haben dabei auch den Auftrag, Hamas-Chef Yahya Sinwar (61) zu finden. Dieser gilt als Planer der 10/7-Terrorangriffe auf Israel und wird auch mit Al-Kaida-Boss Osama Bin Laden verglichen. Sinwar sei «das Gesicht des Bösen. Er ist der Drahtzieher dahinter, so wie Bin Laden bei den Anschlägen vom 11. September 2001 auf die USA», so Richard Hecht, Oberstleutnant der israelischen Armee.

Jetzt wurde Sinwar offenbar in Gaza-Stadt lokalisiert. Er «versteckt sich in einem Bunker und ist isoliert», informierte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant. Die Hamas-nahe Nachrichtenagentur Shehab berichtet, dass Sinwars Haus im nördlichen Gazastreifen durch einen israelischen Luftangriff zerstört worden sei. Wo sich Sinwar genau aufhält, ist bis dato unklar.

Vor einer Woche hiess es, der Hamas-Chef habe sich in den Gewölben des Al-Shifa-Spitals in Gaza-Stadt versteckt und nutze die Patienten als Schutzschild. Bestätigt wurde das bislang nicht, doch es ist zumindest davon auszugehen, dass sich der Hamas-Terrorchef unterirdisch versteckt hält – im Tunnellabyrinth , wie es im Gazastreifen seit den späten 1990ern existiert.

Ihnen ähneln die Tunnel im Gazastreifen in strategischer und taktischer Hinsicht: So gibt es nicht nur die von der Hamas seit 2007 kontrollierten Kampf- und Schmuggeltunnels, sondern auch unterirdische Kommando- und Kontrollzentren, Munitionsverstecke und Wohnräume. Auch die Hunderten von Geiseln, welche die Hamas aus Israel verschleppt hat, werden in Hallen tief unten in der Erde vermutet.