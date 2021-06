Nach wochenlanger Fahndung hat die brasilianische Polizei einen Schwerverbrecher gefasst und getötet. Lázaro Barbosa hatte in den letzten 14 Jahren eine Reihe schwerer Verbrechen begangen.

300 Polizisten im Einsatz : So jagte Brasilien seinen meistgefürchteten Verbrecher

Darum gehts Der 32-jährige Lázaro Barbosa wurde am Montag gefasst und getötet.

Der Kriminelle hatte Brasilien in Angst und Schrecken versetzt.

Eine Spezialeinheit der Polizei mit rund 300 Beamten hatte Barbosa während 20 Tagen gejagt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner im brasilianischen Bundesstaat Goiás können nach drei Wochen Terror endlich aufatmen: Am Montag wurde der 32-jährige Killer und Vergewaltiger Lázaro Barbosa in Águas Lindas de Goiás nahe der Hauptstadt Brasília von der Polizei gefasst. Während seiner Festnahme kam es zu einer Schiesserei, bei der Barbosa verletzt wurde. Er habe Widerstand geleistet, gab der Direktor des Geheimdienstes Abin, Alexandre Ramagem, auf Twitter bekannt. Barbosa sei kurz danach im Spital verstorben, wie das brasilianische Portal «O Globo» berichtet.

Die Jagd nach dem Schwerverbrecher hatte am 9. Juni begonnen, nachdem er in der benachbarten Ortschaft Ceilândia vier Mitglieder einer Familie getötet hatte: Mit einer Schusswaffe und einem Messer tötete Barbosa ein Elternpaar und dessen Kinder im Alter von 15 und 21 Jahren.

Er flüchtete zu seiner Ex-Freundin

In den darauffolgenden Tagen überfiel der Kriminelle weitere elf Fincas, machte deren Besitzerinnen und Besitzer zu Geiseln. Nach der Bluttat von Ceilândia leitete die Polizei eine Grossfahndung nach Barbosa ein. Eine Spezialeinheit mit rund 300 Beamten jagte ihn in den Wäldern rund um Brasília. Dabei kamen Drohnen, Helikopter und Spürhunde zum Einsatz.

Auf der Flucht schoss Barbosa mehrere Anwohner, zwei Polizisten und einen Luftwaffenoffizier an. Doch er kannte das Gebiet sehr gut. Vor wenigen Tagen entführte der 32-Jährige eine ganze Familie und schleppte sie bis zu einem Fluss, wohl mit der Absicht, sie zu töten. Die Tochter im Teenageralter konnte allerdings eine Nachricht an die Polizei schicken. Die Beamten umzingelten Barbosa wenig später. Er liess die Familie gehen und flüchtete weiter. Schliesslich fand ihn die Polizei am Montag im Haus seiner Ex-Freundin.

Dreimal gefasst – dreimal geflüchtet

Die spektakuläre Jagd auf Barbosa war wochenlang das beherrschende Thema in den brasilianischen Medien. Auch, weil Lázaro Barbosa in den vergangenen 14 Jahren eine ganze Reihe schwerer Verbrechen verübt hatte. Mit 19 Jahren wurde er erstmals wegen eines Doppelmordes in der Stadt Bahía verurteilt. Barbosa hatte zwei Männer umgebracht, die eine Frau vor ihm beschützen wollten. Schon nach zehn Tagen floh der Verbrecher aus dem Gefängnis.

2009 kam er erneut wegen Vergewaltigung und Diebstahl in den Knast. Nach zwei Jahren schaffte er wieder die Flucht. 2018 wurde er zum dritten Mal wegen Vergewaltigung und Doppelmord eingesperrt – und zum dritten Mal konnte er wenig später aus dem Gefängnis fliehen.

«Goiás ist kein Disneyland für Banditen»

Im vergangenen April tauchte er erneut auf dem Radar der Polizei auf: Er hatte einen älteren Mann auf einem Bauernhof mit einer Axt attackiert, zwei Tage später drang er in eine Finca ein, nahm eine Familie als Geisel. Er sperrte den Besitzer im Schlafzimmer ein und schleppte die Ehefrau bis zu einem Gebüsch, um sie zu vergewaltigen.

Seither lebten die Leute von Goiás in Angst. Der Tod von Barbosa wurde darum in den sozialen Netzwerken gefeiert. Der Gouverneur des Bundesstaates, Ronaldo Caiado, lobte den Einsatz der Polizei: «Herzlichen Glückwunsch an unsere Sicherheitskräfte. Wir können stolz auf sie sein! Goiás ist kein Disneyland für Banditen», twitterte er.