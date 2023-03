Livestream: So kämpfen sich die Flugzeuge durch den Wind

Halte dich von Wäldern und Baustellen fern

Wegen der Sturmböen wird vor einem Aufenthalt in Nähe von Wäldern und Baustellen dringend abgeraten. «Bei diesen Windverhältnissen sollte man sich prinzipiell vom Wald und auch von Baustellen fernhalten, weil sich da schon Gegenstände lösen können», teilt Michael Eichman von MeteoNews auf Anfrage mit.

Der Wind werde auch in den nächsten Stunden stürmisch bleiben und an vielen Orten weiterhin 50 bis 70 Stundenkilometer erreichen. Es könne auch zu Sturmböen, also Windstärken von über 75 km/h, kommen. «In den Bergen haben wir heute auch Orkanböen, also über 118 km/h gemessen», sagt Eichmann.

In der Deutschschweiz wurden auf dem Hörnli im Kanton Zürich 112 km/h und auf dem Napf 110 km/h registriert, auf dem Säntis sogar bis zu 143 km/h und auf dem Pilatus 133 km/h. Auch in Zürich-Fluntern, also auf dem Zürichberg, waren es um 9.30 Uhr 107 km/h – das ist laut des Meteorologen «ein stolzer Wert».

Der Höhepunkt dürfte am frühen Nachmittag erreicht sein, es bleibe aber weiterhin stürmisch. An erhöhten Stellen könne es durchaus Spitzen bis 100 km/ geben. Im Flachland dürften das laut Eichmann aber höchstens Ausnahmen sein. «Der Wind aus Südwesten wird auch morgen bis am Abend noch ein Thema sein und stark bleiben, also wohl nochmals 60, 70 Stundenkilometer erreichen.» (trx)