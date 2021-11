Kanton Solothurn – Die Grenchner Stadtpolizei kämpft gegen ihre Abschaffung

Angst vor der Budget-Keule : So kämpft die Stadtpolizei Grenchen gegen ihre Abschaffung

Wegen der knappen Finanzen könnte die Stadtpolizei Grenchen bald Geschichte sein. Der Kommandant warnt vor einem Verlust der Bürgernähe. Der Stadtpräsident relativiert.

Darum gehts Aufgrund finanzieller Nöte soll in Grenchen die Stadtpolizei aufgelöst und in die Kantonspolizei integriert werden.

Der Polizeikommandant warnt vor einem Verlust an Bürgernähe – und spricht von Existenzängsten bei seinen Mitarbeitenden.

Der Stadtpräsident relativiert: Olten beispielsweise habe gute Erfahrungen nach der Integration der Stadt- in die Kantonspolizei gemacht.

Die Grenchner Stadtpolizei ruft die Bevölkerung via Facebook dazu auf, sich zu ihr zu bekennen: «Wenn Du auch für die Polizei Stadt Grenchen bist, dann hol Dir einen Badge oder Stick.» Sie hat allen Grund, um die Gunst der Bürgerinnen und Bürger zu buhlen: In der kommenden Woche wird im Gemeinderat darüber befunden, ob die Stadtpolizei per 1. Januar 2023 abgeschafft und in die Kantonspolizei integriert werden soll. Wird dem Antrag stattgegeben, kommt das Thema im Dezember vor die Gemeindeversammlung und im Februar vors Stimmvolk.

Den Auflösungsbestrebungen liegen finanzielle Überlegungen zugrunde: Grenchen kämpft mit einem strukturellen Defizit im städtischen Budget in Höhe von rund 5 Millionen Franken. Sparen will der Gemeinderat daher auch bei den sogenannten «freiwilligen Aktivitäten» – und hier ist die Stadtpolizei der grösste Ausgabenposten: Jährlich kostet sie die Stadt 2,5 Millionen Franken, wie die «Solothurner Zeitung» kürzlich berichtete.

«Wir haben die Zeit, und uns mit den Leuten zu unterhalten»

«Wir wollen Stadtpolizei bleiben, deshalb steigen wir nun voll in den Abstimmungskampf ein», erklärt Kommandant Christian Ambühl die Motivation für den Social-Media-Post. Auch im Rahmen der Präventionsarbeit in den Quartieren versuche man die Menschen nun vermehrt für die Vorteile einer Stadtpolizei gegenüber der Kantonspolizei zu sensibilisieren.

Den wichtigsten sieht Ambühl in der Bürgernähe: «Wir haben die Zeit, in die Geschäfte zu gehen und uns mit den Leuten zu unterhalten. Die Kantonspolizei kümmert sich um grössere Fälle und geht eigentlich nur raus, wenn eine Intervention erforderlich ist – für den Austausch mit der Bevölkerung bleibt da kaum Zeit.» Auch an für den Verkehrsunterricht an den Schulen investiere die Stadtpolizei unzählige Stunden. «Das kann eine Kantonspolizei in diesem Ausmass gar nicht stemmen», so Ambühl zu 20 Minuten.

Im Korps der Grenchner Stadtpolizei sorgt die drohende Auflösung für Verunsicherung, auch wenn die Behörden versicherten, dass es zu keinen Entlassungen kommen würde. «Ein Grossteil meiner Mitarbeitenden will nicht beim Kanton arbeiten», sagt Ambühl. Zudem gebe es nicht für alle 20 Angestellten Platz bei der Kantonspolizei; jene, die übrig bleiben würden, verlören den Polizeistatus und wären fortan mit Gemeindeaufgaben, etwa mit dem Bewilligungs- und dem Marktwesen, betraut. «Dafür braucht es aber keine Polizisten», so Ambühl. Er geht ferner ausserdem davon aus, dass den Zurückgebliebenen der Lohn gekürzt würde. «Viele meiner Mitarbeitenden haben eine Familie und ein Haus. Bei denen kommen nun existenzielle Fragen auf.»

Stapo und Kapo arbeiten schon heute zusammen

Stadtpräsident François Scheidegger wäre zwar mit der Auflösung der Stadtpolizei auch nicht richtig glücklich. Er räumt ein, dass deren Integration in die Kantonspolizei primär die städtischen Finanzen entlasten würde, wie er auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Dass damit ein Verlust der polizeilichen Präsenz einherginge, wie Ambühl dies prognostiziert, glaubt Scheidegger aber nicht. «Wir haben von der Kantonspolizei die Garantie erhalten, dass die bisherigen Leistungen eins zu eins übernommen werden», sagt er. Den Tatbeweis habe sie in Olten geliefert: Dort habe man nach der Integration der Stapo in die Kapo gute Erfahrungen gemacht.

Auch das Argument der Bürgernähe lässt der Stadtpräsident nicht gelten. Während die Stadtpolizei früher aus alteingesessenen Grenchnerinnen und Grenchnern bestanden habe, wohne heute noch etwa die Hälfte des städtischen Korps in der Uhrenstadt selbst: «Seien wir ehrlich: Die Stadtpolizei ist nicht mehr so bürgernah, wie sie das einmal war.» Ferner gehe die Stapo bereits heute gemeinsam mit der Kantonspolizei auf Patrouille. «Fast die Hälfte des Korps arbeitet für den Kanton», sagt Scheidegger. Nur werde die Stadt dafür vom Kanton nicht in dem Masse abgegolten, «wie es eigentlich angemessen wäre».

