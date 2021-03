Schweizer Biathlon-Nachwuchsstar : So kämpfte sich Amy Baserga (20) nach Schicksalsschlag in den Profi-Weltcup

Gold im Sprint und einen Tag später Gold in der Verfolgung – was für eine Junioren-WM für die Schweizer Biathletin Amy Baserga. Und nun gibt es noch ein Zückerchen oben drauf. Weil die 20-Jährige Juniorenweltmeisterin wurde, darf sie am Freitag erstmals im Weltcup teilnehmen. « Dass ich als beste Juniorin von der WM geführt werde, ist sehr schön. Es kann ja nur jemand die Beste sein. Und dass man dann die Chance hat, im Weltcup zu starten, ist sehr cool. Der Weltcup war immer ein r iesiges Ziel für mich, dass es jetzt schon klappt, hätte ich nicht erwartet », sagt die Einsiedlerin.

Umso erstaunlicher sind die beiden WM-Titel, wenn man weiss, dass Baserga eine extrem schwierige Zeit hinter sich hat. Im letzten Sommer verstarb ihr Freund Lucas (20) bei einem Motorradunfall. Dieser Schicksalsschlag hat die Biathletin schwer mitgenommen. Zu Beginn kostete es sie so viel Energie, «dass ich zwei Wochen nur am Schlafen war», wie sie selber schildert. Für sie glich es einem Wunder, wenn sie sich für das Frühstück aufraffen konnte. An einen Wettkampf war damals nicht zu denken. Geholfen in dieser schwierigen Zeit haben ihr die Familie und ihr Freundeskreis.

«Ich lebe nun für zwei weiter»

Letztlich war es auch ein Freund, der Baserga indirekt wieder motivieren konnte, auf die Loipe zurückzukehren. Dieser Kollege, der auch Lucas bester Freund war, ist Endurofahrer (Bike) und bestritt bereits drei Wochen nach dem tödlichen Unfall wieder ein Enduro-World-Series-Rennen – und gewann. « Das war so emotional für mich, als ich zuhause zuschaute. Ich dachte zuerst, das kann nicht sein, er war vorher noch nie Erster. Das beeindruckte mich aber derart, weil er aufstand und weiterkämpfte, während ich nur am Schlafen war. Dann liefen mir die Tränen herunter und ich sagte mir, das kann ich auch schaffen », schaut Baserga zurück. Und ab diesem Moment war ihr bewusst, dass sie reüssieren wird. Also begann die Biathletin wieder zu trainieren.

Es gab Tage, da war es schwer, es kostete die Athletin so viel Energie. Dann dachte sie daran, dass ihr Lucas stets positiv eingestellt gewesen war – das gab ihr Kraft. «E r sagte immer, mach weiter, du schaffst das. Das gab mir positive Lebensenergie. So sagte ich mir, ich lebe nun für zwei weiter. Dass ich nun mit zwei WM-Goldmedaillen belohnt werde, ist nicht selbstverständlich. Es ist unglaublich. » Zwar hat sie noch immer schlechte Tage, aber die guten überwiegen. Nun ist Baserga nach der langen Saison mental ausgelaugt, aber ein Highlight steht ja noch an.

Reis mit Konfitüre vor dem Rennen

Sich ein konkretes Ziel, also eine Platzierung, für ihr Weltcup-Debüt im schwedischen Östersund zu setzen, sei schwierig sagt sie. Sie will einfach nochmals die Leistung von der WM abrufen. «Ich freue mich und bin optimistisch.» Langfristig will die 20-Jährige regelmässig im Weltcup an den Start gehen. «L etztendlich muss man Ergebnisse vorweisen können, um im Weltcup dabei zu sein. Das , was ich jetzt abgeliefert habe, ist grosse Klasse. Darum bin ich auch stolz auf mich. Wenn ich nächstes Jahr meine Resultate abliefern kann, hab ich es auch verdient, im Weltcup teilzunehmen. »

Die Chancen dazu sind intakt. Denn Baserga, die seit sie sieben Jahre alt ist, Biathlon betreibt, bringt nichts aus der Ruhe, wie Biathlon-Nachwuchschef Gion-Andrea Bundi sagt. « Ja, im Wettkampf ist das so. Ich freue mich immer auf jeden Wettkampf. Es ist, wie wenn ich am Start einen Schalter drücke. Ich freue mich, das zu zeigen, wofür man den ganzen Sommer trainiert hat », bestätigt Baserga. Dass sie sich nun freuen und voll aufs Rennen konzentrieren kann, hat auch mit ihrer umgestellten Ernährung zu tun.

Denn noch bis vor zwei Jahren erbrach Baserga im Wettkampf alles, was sie zuvor am Morgen gegessen hatte. Das, weil sie ihren Körper bis ans Limit brachte und dieser sich wehrte. Sie probierte in der Folge alles, damit das nicht mehr passiert. Irgendjemand machte den Vorschlag, es mit Reis zu probieren. Was sie dann auch tat und es funktionierte. «Drei Stunden vor dem Start esse ich meine Portion Reis (gesalzen und warm , Red. ) mit Konfitüre – egal welche, einfach die , die im Hotel gerade bereitsteht . Wenn man das jemandem sagt, denken die immer, das ist doch so ‹ grusig › . Aber es ist ganz ok », sagt Baserga und grinst. Na, dann wünschen wir vor dem Weltcup-Debüt doch einen guten Appetit!