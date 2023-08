Boxen mit dem Profi: So kämpfte sich Ikram Kerwat vom Flüchtlingskind zur Weltmeisterin hoch

Die tunesisch-deutsche Boxweltmeisterin Ikram Kerwat war am Samstag zu Besuch in Zürich. Nach dem Training erzählte die zweifache Mutter von ihrem Weg zur Profiboxerin.

Darum gehts Die tunesisch-deutsche Boxweltmeisterin Ikram Kerwat leitete am Wochenende ein Training in Zürich.

Der Weg zum Boxprofi war allerdings nicht einfach, erzählt Kerwat.

Die Weltmeisterin wird vom Zürcher Start-up Lucky Punch unterstützt, das derzeit auch in Berlin und Dubai durchstartet.

«One more time – noch einmal!»: Die Boxweltmeisterin Ikram Kerwat fordert alles von den Teilnehmenden des «Lucky Punch»-Boxtrainings ab. Doch auch wenn den Boxerinnen und Boxern in der Lucky-Punch-Flagship-Location an der Europaallee der Schweiss nur so von der Stirn rinnt – Aufgeben ist keine Option. «Wenn man nicht 100 Prozent gibt, kann man es gleich sein lassen», sagt Kerwat mit einem Lächeln im Gesicht.

Erst am 24. Juni gewann sie ihren dritten Titel, die Weltmeisterschaft im Weltergewicht. Den Gürtel der World Boxing Federation (WBF) nahm sie gleich mit nach Zürich. Dass sie den Titelgewinn überhaupt feiern konnte, sei nicht selbstverständlich, erzählt die 39-Jährige im Anschluss an das Training. Nicht nur sei sie im tunesischen Städtchen Beja in Armut aufgewachsen, sie habe auch unter ihrem gewalttätigen Vater gelitten und als Kind nach Deutschland flüchten müssen.

Kerwat über ihre Kindheit

Mit neun sei sie aus dem Judo-Training nach Hause gekommen und habe gesehen, wie ihr Vater der Mutter das Jochbein gebrochen hatte, sagt Kerwat. Auch sie und ihre Brüder hätten unter ihm gelitten. «Ich wollte daraufhin mit dem Boxen anfangen, um meine Mutter und uns verteidigen zu können.»

Weil allerdings das Geld gefehlt habe – eine Trainingseinheit kostete rund 50 Rappen – habe sie ihrer erkrankten Nachbarin Einkäufe gebracht, die Wohnung geputzt und so Geld verdient. «Ich lernte schon früh, dass es keine Abkürzungen gibt, keine magischen Lösungen», sagt Kerwat. «Ich muss also jeden Tag härter arbeiten und besser sein als gestern, um zur besten Version von mir zu werden.»

Über ihren Weg zur Profi-Boxerin

Sie sei als Flüchtlingskind nach Frankfurt am Main gekommen, habe dort eine Existenz aufgebaut und eine Ausbildung als Physiotherapeutin abgeschlossen, so die zweifache Mutter und gläubige Muslima. «Ich hatte einen guten Job, war Managerin von drei Fitnessclubs und verdiente viel.» Trotzdem einer Box-Karriere in der Amateur-Liga habe immer etwas gefehlt. «Nachdem ich wegen einer Herzmuskelentzündung zwei Wochen im Koma gelegen hatte, wusste ich, dass ich etwas verändern will.» Sie habe ihre Sachen gepackt, sei nach Berlin gezogen und habe ihre Profikarriere gestartet. «Heute lebe ich in Florida, werde von der Box-Legende Roy Jones gecoacht und bin Weltmeisterin und Ehrenbürgerin von Tunesien», sagt Kerwat. «Wie man es so schön sagt: Der Glaube kann Berge versetzen.»

Über ihre Rolle als Frau im Profi-Boxing

In Deutschland sei sie die einzige Frau gewesen, die zu dieser Zeit bei der Coaching-Legende Ulli Wegner trainiert habe, sagt Kerwat. Die Männer, die alle aus verschiedenen Kulturkreisen kamen – Deutsche, Russen, Puerto Ricaner, Araber – seien zunächst sehr kritisch eingestellt gewesen. «Ich zeigte aber von Anfang an, dass mit mir nicht zu spassen ist und ich keinen ‹Frauenbonus› will – so habe ich mir schnell ihren Respekt verdient», so Kerwat.

Sie sei stolz darauf, eine Frau zu sein – mit allem, was dazu gehört, sagt Kerwat. «Ich vergleiche meine Stärke deshalb nicht mit der Stärke eines Mannes – aber ich vergleiche meinen Willen mit dem Willen eines Mannes.» Ihre grösste Inspiration sei ihre Mutter: «Sie ist eine Löwin, die immer für uns gekämpft und uns beschützt hat. Nicht die gewonnenen Titel, sondern dass ich sie stolz gemacht habe, ist meine grösste Leistung.»

Über Zürich

Sie liebe die Stadt Zürich und die ganze Schweiz, schwärmt Kerwat. «Ich bin extrem gerne in der Natur. In Zürich und in der Schweiz allgemein wird man von der Natur nur so überhäuft.» Um den Kopf freizukriegen und eine Social-Media-Pause einzulegen, sei das perfekt. «Am Montag war ich mit meinen Kindern etwa auf dem Zürichsee – es war ein wunderschönes Erlebnis.» Lange Zeit, um sich auszuruhen, hat Kerwat allerdings nicht: Bereits im September hat sie ihren nächsten Titelkampf.