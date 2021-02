Die Kältewelle hat die Schweiz weiter fest im Griff. So sanken die Temperaturen in der letzten Nacht auf neue Tiefstwerte. Auf der Schwyzer Glattalp wurden gerade noch -44,4 Grad gemessen, wie MeteoNews in einer Medienmitteilung schreibt. Seit Februar 2012 war es auf der Glattalp nicht mehr so kalt.

In Buffalora am Ofenpass war es mit -30,5 Grad ebenfalls frostig kalt. In Samedan GR wurden -30,5 Grad gemessen. Aber auch im Flachland wurden besonders kalte Temperaturen gemessen. In Ebnat-Kappel TG sank die Temperatur auf -17,6 Grad. In Wiesendangen im Kanton Zürich zeigte die Temperaturmessung -13,4 Grad an.