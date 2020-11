Von Basel über Fribourg und Thun nach Zürich – in den Städten im Flachland wurden am frühen Morgen gemäss SRF Meteo Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gemessen. In den Bergen zeigte das Thermometer gar über minus 22 Grad Celsius an. So kalt war es seit Anfang April nicht mehr in der Schweiz. Gleichzeitig sorgt das Hoch Udo aber auch vielerorts für strahlenden Sonnenschein. Im Flachland und entlang der Hochalpen gibt es zunächst Nebel oder Hochnebel, der sich aber im Verlaufe der Vormittags auflöst.