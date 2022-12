So kaltblütig schickt die Wagner-Gruppe Häftlinge in den Tod

Einer der Häftlinge, die auf diese Weise aus dem Gefängnis kamen, war Jewgeni Nuschin. Wenige Wochen später kämpfte er bereits in der Ukraine – und geriet dort in Kriegsgefangenschaft.

Einzelne Kämpfer sollen ein Smartphone mit vorgegebenen Marschrouten und Angriffszielen erhalten. Dabei erhalten sie teils Feuerunterstützung, sind aber nur selten in Begleitung von gepanzerten Fahrzeugen. Die Kommandeure von Militärzügen, die etwa 20 bis 50 Personen umfassen, bleiben derweil in Deckung und befehlen aus sicherer Entfernung. Dabei sollen sie auch durch Videomaterial von Drohnen unterstützt werden.

Überläufer mit Hammer erschlagen

Immer wieder stellt die Wagner-Gruppe ihre Brutalität unter Beweis. Vor einigen Wochen tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, dass die Ermordung eines Überläufers zeigte. Jewgeni Nuschin sass bis vor einigen Monaten wegen Mord in Russland im Gefängnis, bevor er von der Wagner-Gruppe für den Ukraine-Krieg rekrutiert wurde.

Die prorussische Telegram-Seite «Grey Zone» veröffentlichte das Video, in dem die letzten Momente Nuschins zu sehen sind. Sein Kopf ist mit Klebeband an einen Stein geklebt, Nuschin sagt: «Ich bin Jewgeni Anatoljewitsch Nuschin, geboren 1967. Ich ging an die Front, um an der Seite der Ukraine gegen die Russen zu kämpfen.» Dann schlägt eine Person, deren Gesicht man nicht sieht, mit dem massiven Hammer mit voller Wucht auf den Kopf von Nuschin. Dann noch einmal einen Schlag auf seinen Kopf.