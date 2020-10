Ein Unding für einen Kunden eines Imbiss-Restaurants in Gottmadingen (D).

«Es passiert fast täglich, dass Leute in den Laden kommen und nicht genug Geld für einen Döner haben», so der Ladenbesitzer vor dem Amtsgericht Singen. Das sei eigentlich auch kein Problem, er sei oft kulant und gebe es den Kunden dann trotzdem. Wie der «Südkurier» berichtet, ist die Situation mit einem 50-jährigen Kunden vergangenen April im Imbiss in Gottmadingen (D) allerdings völlig eskaliert.