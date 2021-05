Fragen und Antworten - So kam es zum Seilbahnunglück am Lago Maggiore

Im norditalienischen Stresa am Lago Maggiore kam es zum Seilbahnunglück.

Die Betreiber der Seilbahn in Stresa wussten vom Defekt.

In der Nacht auf Mittwoch kam es im Zusammenhang mit dem Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore zu drei Verhaftungen. Das Seilbahnsystem habe laut italienischen Medien offenbar einen umfassenden Service nötig gehabt. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, die drei Verhafteten hätten gestanden, dass die Bremsen absichtlich deaktiviert wurden.

Wie konnte es zum Unglück kommen?

Beim Unfall in Italien wurde offenbar das Bremssystem der Gondel von den Betreibern manipuliert. Laut Staatsanwaltschaft fixierten die Betreiber eine Metallgabel, welche die Notbremsen blockierte. Der Ausfall der Sicherheitsbremsanlage soll ihnen seit über einem Monat bewusst gewesen sein.

Wie ermittelt die Staatsanwaltschaft?

Fotos der Anlage dienen der Staatsanwaltschaft als Beweismaterial. Auch wurden die Mitarbeiter in der Polizeikaserne in Stresa stundenlang verhört. «Insbesondere auf den Fotos des Systems haben wir gesehen, dass das Notbremssystem manipuliert zu sein schien, in dem Sinne, dass die Gabel, die die Bremsen blockierte, angebracht worden war», sagt die leitende Staatsanwältin Olimpia Bossi.