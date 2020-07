Zähes Ringen

So kam es zur Maskenpflicht im ÖV

Seit Montag gilt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dem Entscheid vorangegangen war ein zäher Kampf in der Corona-Taskforce des Bundesrats

Von Mitte März bis Mitte Juni tagte dieser Krisenstab mehrmals die Woche in Bern. Von allem Anfang an einer der grössten Diskussionspunkte: die Maske. So liesse sich der Krisenstab in zwei Lager einteilen, schreibt der «Blick». Auf der einen Seite die Wissenschaft, die eine Maskenpflicht befürwortete. Auf der anderen Seite die Wirtschaft, die sich gegen eine Pflicht stellte.