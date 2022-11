So kamen die «Spaghetti nach Hurenart» zu ihrem Namen

Eine ähnliche Ursprungsgeschichte erzählt der Kochbuchautor Arthur Schwarz in seinem Buch «Naples at Table» – «Neapel bei Tisch». Gemäss Schwarz wurde das Gericht jedoch erstmals in Neapel zubereitet und nicht in Rom – jedoch ebenfalls in einem Bordell. Andere Theorien gehen wiederum davon aus, dass es die neapolitanischen Sexarbeiterinnen selbst waren, die das schnell zubereitete Gericht für sich und ihre Gäste kochten – der Vorteil: Alle Zutaten der Sauce lassen sich in Dosen konservieren und lagern.