Pleite gegen Polen: «So kann das nicht weitergehen» – deutsches Team steckt tief in der Krise 

Nächster EM-Test, nächster Rückschlag: Die stark verunsicherte deutsche Fussball-Nationalmannschaft von Hansi Flick hat sich zwölf Monate vor dem Heim-Turnier auch im zweiten von drei Testspielen nicht aus dem Stimmungstief befreien können. Auf den Bundestrainer, der beim 0:1 (0:1) am Freitagabend in Warschau gegen eine polnische Auswahl fast eine komplett neue Mannschaft aufstellte, warten weitere Tage mit deutlicher Kritik.

«So kann das nicht weitergehen», sagte der frühere Bayern-Star Bastian Schweinsteiger in der ARD. Jede Niederlage sei ein Dämpfer, so der Weltmeister von 2014. «Vielleicht ist das, was wir heute gesehen haben, das aktuelle Leistungsniveau der deutschen Nationalmannschaft und vielleicht müssen wir die Erwartungshaltung senken.» Für den Experten herrscht im Team viel zu wenig Feuer. «Ich vermisse bei der Mannschaft den Elan. So wie früher bei Ribéry und Robben. Wenn ich den Ball auf Ribéry gespielt habe, dann war der Robben sauer. Diese Mentalität fehlt mir und würde ich mir wünschen.»

«Wer hat noch Lust auf die WM?»

Die «Bild» schrieb: «Flick-Krise immer schlimmer. Wer hat eigentlich noch Lust auf die EM?» Bei Eurosport heisst es: «Im Schlafwagen in Richtung EM. Der Druck auf den Bundestrainer steigt». Das war es aber nicht. «Der DFB will Pluspunkte sammeln. Auf dem Platz und daneben. Doch insbesondere auf dem Rasen kommen seit Monaten zu viele Minuspunkte zusammen», so der «Kicker».

Bundestrainer Hansi Flick ist allerdings weiter guter Dinge. «Ich bin sehr zuversichtlich, was unseren Weg angeht», sagte Flick in der ARD und versprach: «Wir werden im nächsten Juni eine Mannschaft haben, die funktioniert.»

Flick gab aber auch zu, dass er vom Ergebnis des Tests am Freitagabend in Warschau vier Tage nach dem ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine «absolut enttäuscht» sei und ihm die erste Halbzeit auch spielerisch nicht gefallen habe. Einen Lichtblick machte der Bundestrainer aber aus: Debütant Malick Thiaw, der im Zentrum der Dreier-Abwehrkette überzeugte und in der 78. Minute sogar den Ausgleich auf dem Fuss hatte.

