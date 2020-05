Aktualisiert 14.05.2020 14:54

Behörden bitten um Mithilfe

So kann die Ausbreitung der Tigermücke gestoppt werden

In der Region Basel breitet sich die Tigermücke immer weiter aus. Die Behörden bitten die Bevölkerung nun um aktive Mithilfe, um den Vormarsch zu stoppen.

von Lukas Hausendorf

1 / 11 Die Tigermücke fällt durch ihre schwarz-weisse Musterung auf. Die invasive und lästige Mücke breitet sich in der Region Basel immer weiter aus. James Gathany Zunächst wurde die Tigermücke im Grenzgebiet zu Frankreich beim Autobahnzoll und rund um den Rheinhafen sesshaft. Doch längst ist die Tigermücke in der Stadt und im Umland angekommen. Kantonslabor BS Innert nur eines Jahres haben sowohl die betroffenen Flächen als auch die nachgewiesenen Eierfunde sich mindestens verdoppelt. Kantonslabor BS

Darum gehts Die Tigermücke ist auch in der Schweiz auf dem Vormarsch, in der Region Basel wurde eine starke Ausbreitung festgestellt.

Die Behörden rufen die Bevölkerug auf, potenzielle Brutstätten sprichwörtlich trockenzulegen.

Die Tigermücke ist eine potenzielle Überträgerin von Krankheiten, bisher wurden hier aber noch keine Infektionen nachgewiesen.

Sie ist klein, aggressiv und kann gefährliche Krankheiten übertragen: die Asiatische Tigermücke. Im Sommer 2018 wurde die Mücke zum ersten Mal in der nördlichen Schweiz beobachtet. Mittlerweile hat sie sich in der Region Basel schon an mehreren Orten fest niedergelassen. So haben sich binnen eines Jahres sowohl die Eierfunde als auch die bekannten betroffenen Flächen mindestens verdoppelt.

«Die Tigermücke ist lästig, tagaktiv und brütet vorwiegend im Siedlungsraum», heisst es im gemeinsamen Appell des Basler Gesundheitsamts und der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion vom Donnerstag. Der unerwünschte Eindringling aus Asien ist aber nicht nur lästig, sondern auch potenziell gefährlich. Die Tigermücke ist eine mögliche Überträgerin von Krankheiten.

In Asien ist sie Trägerin von Tropenkrankheiten wie Malaria und Dengue. In Europa sind bis jetzt noch keine Krankheiten vorhanden, mit denen sie sich infizieren konnte. Das Übertragungsrisiko wird deshalb aktuell als minim eingeschätzt. Ihre Stich kann allerdings starke Hautreaktionen verursachen.

Potenzielle Brutstätten trockenlegen

Um ihre Vermehrung zu stoppen, gilt es, Brutstätten für die Eiablage zu vermeiden. Das geht am effektivsten, indem Gefässe mit stehendem Wasser vermieden werden. Die Behörden raten deshalb, auf dem Balkon und im Garten auf Pflanzenuntersetzer zu verzichten und auch andere Gegenstände, in denen sich Regenwasser sammeln kann, abzudecken oder mindestens einmal wöchentlich zu trocknen. Etwa Giesskannen oder Regentonnen. In natürlichen Teichen und Fliessgewässern könnten sich Tigermückeneier und Larven nicht entwickeln, heisst es in einem Merkblatt.

Bei wiederholtem Nachweis von Stechmücken an einem Ort werden die Behörden aktiv. Sie bekämpfen in nicht vermeidbaren Wasseransammlungen die Vermehrung der Tigermücke mithilfe eines biologischen Insektizids. Dieses wird mit entsprechender Instruktion auch an Private abgegeben. Es wird aber davon abgeraten, nach eigenem Ermessen Insektizide einzusetzen, um nicht sich und die Umwelt zu gefährden.