So funktioniert Pegasus der NSO Group – die «mächtigste Abhörwaffe» auf Handys

Was, wenn die Kamera beim Handy plötzlich unbemerkt angeht?

Präsidenten und Präsidentinnen, Diplomaten und Diplomatinnen, Journalisten und Journalistinnen: Sie alle wurde mit der Software einer israelischen Firma abgehört . Betroffen sind laut jüngsten Enthüllungen von «New York Times», «Guardian» und weiteren Medien weltweit Tausende Personen, die mit einem Tool namens Pegasus ausspioniert wurden. Die Schadsoftware wurde von Regierungen, Behörden und Geheimdiensten eingesetzt. Entwickelt wurde sie von der Firma NSO Group mit Sitz in Israel.

Allerdings ist das Tool nicht für die Massenüberwachung gedacht. Pegasus wird gezielt eingesetzt, um damit einzelne Personen zu belauschen. Seit 2016 sind mit Pegasus laut den Medienberichten rund 50’000 Handys abgehört worden. Dies zeigt ein Datensatz, der den Journalisten und Journalistinnen vorliegt. Die involvierten Medien wollen in den nächsten Tagen die Namen der betroffenen Personen nennen. Doch wie kommt die Spyware überhaupt auf die Handys – und was ist mit dem Tool alles möglich?

Mächtigste Abhörwaffe

Pegasus kann entweder über Schwachstellen in beliebten Apps oder via manipulierten Links installiert werden, die die Zielperson öffnet. «Wenn mit Pegasus zum Beispiel ein iPhone gehackt wird, erhalten die Angreifer sogenannte Root-Rechte. Damit können sie mehr tun, als die Besitzerin oder der Besitzer des Gerätes», erklärt Claudio Guarnieri vom Amnesty International Security Lab, der an der Recherche beteiligt war, im «Guardian».