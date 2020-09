vor 1h

Polizeimeldungen Mittelland : So kann ein Auto nach einem technischen Defekt aussehen

In Châtel-St-Denis FR ist am Freitagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Der Brand wurde wohl durch einen technischen Defekt verursacht.

1 / 55 Châtel-St-Denis FR, 4. September: Ein Auto geriet am frühen Freitagmorgen in Brand. Verletzt wurde niemand. Kapo FR Grenchen, 3. September: Die Feuerwehr rettete eine Seniorin aus ihrer brennenden Wohnung. Ihre beiden Katzen kamen jedoch ums Leben. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt und wird derzeit untersucht. Kapo Solothurn Nidau, 23. August: Ein Mann (24) wurde in der Nacht von einer Gruppe vom Velo gerissen und verprügelt. Ausserdem wurden ihm seine Wertsachen abgenommen. Kapo Bern

Feuerwehr und Kantonspolizei mussten am frühen Freitagmorgen an die Route de Bulle zwischen Châtel-St-Denis und Semsales FR ausrücken. Dort stand ein Auto in Vollbrand.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge ist ein technischer Defekt die Ursache. Der 37-jährige Lenker konnte selbständig aus dem Fahrzeug aussteigen, bevor es vollständig ausbrannte. Es wurde niemand verletzt.