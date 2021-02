Pedro Pascal spielt die Hauptrolle in der Game-Adaption «The Last of Us» und wohl praktisch zeitgleich auch die Titelrolle in Staffel drei von «The Mandalorian».

Serienstar Pedro Pascal : So kann er gleichzeitig in «The Last of Us» und «The Mandalorian» spielen

Pedro Pascal (45) hat sich die Hauptrolle in der kommenden Serien-Adaption des postapokalyptischen Erfolgs-Videospiels «The Last of Us» geschnappt. Er spielt darin den introvertierten, mitunter verbitterten Joel, Protagonist des 2013er Playstation Action-Adventures. Bella Ramsay (17) übernimmt die andere Hauptrolle in der Game-Umsetzung.

Darum gehts Die Hauptrollen der Serien-Adaption des Hit-Games «The Last of Us» sind besetzt.

Pedro Pascal spielt Joel, Bella Ramsey übernimmt Ellie.

Der Chile-Amerikaner ist aktuell auch als Din Djarin in «The Mandalorian» zu sehen, deren dritte Staffel auf Ende Jahr angekündigt ist.

Grössere Terminkonflikte bleiben vielleicht trotzdem aus – Mandos Helm sei Dank.

HBO hat die Hauptdarsteller*innen seiner Serien-Adaption der Videospiel-Megahit-Reihe «The Last of Us» bekanntgegeben: Der Chile-Amerikaner Pedro Pascal (45, Titelheld in «The Mandalorian») spielt Joel und die Engländerin Bella Ramsey (17, Lyanna Mormont in «Game of Thrones») verkörpert dessen Schützling Ellie. In der Bildstrecke oben machen wir den Look-Vergleich der Schauspieler*innen und ihren Figuren.

Showrunner der Umsetzung ist Craig Mazin (49), der bereits mit HBOs «Chernobyl» überzeugen konnte. Die Serie folgt der Handlung des ersten Games aus dem Jahr 2013, deren Game Director und Skriptschreiber Neil Druckmann (42) auch an der Adaption mitwerkelt.

Der Trailer zum Originalspiel gibt dir einen Eindruck von der Story und der Welt in Trümmern. Naughty Dog/Playstation

«The Last of Us» spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit sich wegen eines hochinfektiösen mutierten Pilzes selbst dezimiert hat und ums Überleben kämpft. Joel erhält den Auftrag, Ellie sicher von einem Teil der USA in einen anderen zu bringen (den Grund dafür kennen wir aus dem Spiel, nennen ihn hier aus Spoilergründen aber nicht – also machs auch nicht in den Comments, ja?). Dabei stellen sich ihnen nicht nur Infizierte, sondern auch andere Menschen in den Weg, «The Walking Dead»-Style.

Gemäss «The Hollywood Reporter» könnten auch Teile der Handlung des Sequels in die Story der Serie einfliessen. Hier ist der Trailer zum vergangenen Sommer für die Playstation 4 releasten «The Last of Us Part II». Naughty Dog/Playstation

«The Last of Us» gibt bei Pedro Pascal den Takt vor

Pedro Pascal ist wie eingangs erwähnt auch der Hauptdarsteller in der gefeierten Disney+-«Star Wars»-Serie «The Mandalorian», deren dritte Staffel sehr bald gedreht werden soll. Es wird angenommen, dass auch die Dreharbeiten zu «The Last of Us» dieses Jahr passieren sollen, was theoretisch einen Terminkonflikt bedeutet.

Das Branchenportal «Deadline» schreibt, «The Last of Us» habe Pascal «in first position». Das heisst, dass deren Verantwortliche über seine Arbeitszeit verfügen dürfen und andere Engagements – sprich: «The Mandalorian» – hintenanstehen beziehungsweise darum herumgeplant werden müssen. Siehts also düster aus fürs Ende-2021-Releasedatum der dritten Mando-Season?

Vorsicht, Spoiler: die Highlights aus der zweiten Season von «The Mandalorian». Lucasfilm/Walt Disney

Er spielt Mando nicht alleine

Nicht unbedingt. Von der Produktion der ersten Staffel ist bekannt, dass Pascal gar nicht so oft am Set war, da seine Figur in geschätzt 99,72 Prozent der Zeit in einer Ganzkörperrüstung samt Helm steckt – stattdessen übernahmen Stand-ins und Stuntleute eine Menge Szenen. Er selbst arbeitete vor allem im Tonstudio und sprach dort seinen Text ein, der dann in der Postproduktion eingefügt wurde.

Wenn Season drei ähnlich angegangen werden kann, dürfte der «Narcos»-, «Game of Thrones»- und «Wonder Woman 1984»-Star also durchaus Zeit für seine neue Rolle des Joel in «The Last of Us» haben, ohne dass es bei der «Star Wars»-Serie zu Verzögerungen kommt.