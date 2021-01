Jugendliche, die im Parkhaus des Steinbock-Areals in Chur herumspielen, sorgen auf Facebook für erhitzte Gemüter. In einem Post berichtet eine Frau, das Areal verkomme zum Spielplatz. In den dazu geposteten Bildern ist zu sehen, wie gezündete «Frauenfürze» am Boden liegen, Spucke und ausgeleerte Getränke. Auch ist auf einem Video zu sehen, wie einige Teenager mit einem entwendeten Einkaufswagen mit lautem Geschrei durch das Parkhaus flitzen. Zudem sieht man, wie die Jugendlichen mit ihren Velos in den fünften Stock fahren.