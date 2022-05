Kompromisslösung: So kann man am Stadtfest nun doch mit Bargeld bezahlen

«Obwohl die Cashless-Bezahlung an diversen Veranstaltungen in der Schweiz bereits erfolgreich eingeführt worden ist, zeigt sich die Situation in der Stadt Luzern anders. Daher hat sich das OK dazu entschieden, zusätzlich ein Bonsystem einzuführen, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden.» Dies teilte das OK am Mittwoch in einer Mitteilung mit.