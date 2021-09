Tipps zur Krankenkasse - So kannst du 2022 Prämien sparen

Mittlere Prämie: 315.30 Franken

Die Prämien sinken nächtes Jahr im Schnitt um 1,3 Prozent. Die mittlere Prämie beträgt schweizweit 315.30 Franken. Am meisten werden die Prämien in den Kantonen Glarus und Jura steigen, über die grösste Ersparnis freuen dürfen sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Kantone Basel-Stadt und Genf freuen. Wie sich die Pandemie auf die Gesundheitskosten auswirken wird, könne man noch nicht einschätzen, heisst es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departments des Innern. Ende 2022 will der Bundesrat einen Bericht dazu veröffentlichen.