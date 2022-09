Krankenkassen-Prämien 2023: Mit diesen Tipps kannst du trotz Prämienschock sparen

Bundesrat Alain Berset hat eine Erhöhung der Krankenkassenprämien um 6,6 Prozent für 2023 angekündigt. Konsumentinnen und Konsumenten können die Höhe der Prämie aber individuell beeinflussen – so bezahlen sie deutlich weniger als der Durchschnitt, profitieren im Krankheitsfall aber trotzdem von gutem Service.

Aber Achtung: In der Regel muss man sich bis Ende November darum gekümmert haben. Es lohnt sich also, sich früh damit zu befassen.

Kasse wechseln

Die medizinischen Leistungen in der Grundversicherung sind überall gleich. Ein Wechsel zur günstigeren Kasse bedeutet also keinen Unterschied bei der Versichungsdeckung, allerdings kann sich die Servicequalität unterscheiden. Der Prämienrechner Priminfo des Bundes oder Rechner von Drittanbietern wie Comparis helfen beim Vergleich der Krankenkassen. Ein Grundversicherungswechsel ist noch bis 30. November möglich, es zählt aber nicht der Post-Stempel, das Schreiben muss an diesem Tag beim Versicherer eintreffen.