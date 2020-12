Am Montag kommt es zu einem besonderen Tête-à-Tête am Himmel: Jupiter und Saturn kommen sich so nahe wie zuletzt im Jahr 1623. 20 Minuten verrät, wo und wie du das «Once in a lifetime»-Event erleben kannst.

Grosse Konjunktion : So kannst du das seltene Himmelsspektakel live verfolgen

Darum gehts Am 21. Dezember kommt es am Abendhimmel zur Grossen Konjunktion von Saturn und Jupiter.

Dabei handelt es sich um ein seltenes Himmelsereignis, das in diesem Jahr besonders beeindruckend ist.

Die beiden Gasplaneten kommen sich dann so nah, dass es von der Erde aussieht, als würden sie verschmelzen.

Hier erfährst du, wie du das Ereignis verfolgen kannst.

Für Fans von Himmelsphänomenen ist der 21. Dezember ein grosser Tag. Am Abendhimmel kommt es nämlich zu einer Grossen Konjunktion: Die Gasplaneten Jupiter und Saturn liegen dann – von der Erde aus betrachtet – nahezu perfekt auf einer Linie.

Grosse Konjunktionen finden etwa alle 20 Jahre statt (siehe Box), zuletzt im Mai 2000. Damals war sie aber nicht so gross wie in diesem Jahr: Die scheinbare Distanz zwischen Jupiter und Saturn am Himmel betrug 68,9 Winkelminuten. Das entspricht ungefähr dem doppelten Durchmesser eines Vollmonds. In diesem Jahr werden es nur etwa 6,1 Winkelminuten sein – da passt nur noch eine ganz dünne Mondsichel dazwischen.

So nah wie jetzt kamen sich Saturn und Jupiter zuletzt im Jahr 1623. Damals war die Konjunktion jedoch kaum zu sehen, weil sie nahe der Sonne stattfand. Das nächste Mal wird es erst am 15. März 2080 so weit sein.

Warum alle 20 Jahre? Jupiter und Saturn kreisen unterschiedlich schnell um die Sonne: Ersterer benötigt für eine vollständige Umrundung 12 Jahre, Letzterer rund 30 Jahre. Dadurch ist Saturn, wenn Jupiter eine Runde vollführt hat, auf seiner eigenen Bahn ein ganzes Stück weitergezogen. Doch alle 20 Jahre holt Jupiter Saturn ein und überholt ihn erneut auf der Innenbahn: Eine Grosse Konjunktion findet statt. «Dieses immer wiederkehrende Ereignis wird schon seit der Antike beobachtet und brachte Astronomen und Historiker zu der Annahme, eine solche Grosse Konjunktion könnte der Stern von Bethlehem gewesen sein», so Marco Sproviero, Vorstand der Beobachtergruppe Sternwarte Deutsches Museum.

Viel Zeit bleibt dir nicht

Laut Experten der University of Exeter wird die Grosse Konjunktion nicht nur mithilfe eines Fernrohrs oder eines Teleskops, sondern auch mit blossem Auge sichtbar sein, sogar an Orten mit grosser Lichtverschmutzung. Natürlich vorausgesetzt, dass das Wetter mitspielt. Wer die Möglichkeit hat, sollte einen Blick durchs Fernrohr werfen, weil dann im Gesichtsfeld ausser den beiden Planeten auch deren hellste Monde zu sehen sind.

In unseren Breitengraden werden sich Jupiter und Saturn ab etwa 17 Uhr – schon tief im Südwesten – am Himmel zeigen. Sie zeichnen sich als helle Punkte ab, die anders als die Sterne nicht funkeln. Ein erhöhter Standort mit freier Sicht auf den Horizont ist also nötig. Im Feldstecher bei 10-facher Vergrösserung werden kurze Zeit später erste Details erkennbar, rät die Astronomische Gesellschaft Bern.

Wer das Ganze fotografisch festhalten möchte, sollte sich ab 18 Uhr bereithalten. Die Experten aus Bern empfehlen Brennweiten ab 200 mm: Dann seien Jupiter und Saturn schon deutlich zu unterscheiden. Viel Zeit bleibt dir dann allerdings nicht: Jupiter ist etwa bis halb sieben Uhr zu sehen, dann versinkt er in den Dunstschichten am Horizont, Saturn wird schon etwas früher unsichtbar, da er weniger hell ist, fasst BR.de zusammen.

Grosse Konjunktion für Nachteulen

Wer sich nicht auf das Wetter in der Schweiz verlassen möchte, kann sich auch in einen der Grosse-Konjunktion-Livestreams einklinken.

Um 16 Uhr startet etwa jener der Sternwarte des Deutschen Museums in München (siehe Livestream oben). Nachteulen können das Himmelsspektakel auch noch in der Nacht verfolgen – etwa dank des Livestreams des Adler-Planetariums in Chicago (US-Bundesstaat Illinois), der um Punkt 0 Uhr starten wird:

Nur eine Stunde später beginnt der Livestream des Lowell Observatorys in Flagstaff (US-Bundesstaat Arizona):