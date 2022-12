Silvester: So schützt du dein Haustier vor Feuerwerks-Lärm

Bald ist Silvester. Während sich viele Menschen auf das Feuerwerk und die besten Silvesterfeiern freuen, ist das Geballer für die meisten Tiere beängstigend. Wir haben mit Verhaltenstierärztin Andrea Heiniger gesprochen und gefragt, wie man sich an diesem Tag am besten um seine geliebten Vierbeiner kümmert.

Frau Heiniger, viele Hunde und Katzen reagieren mit Angst auf die Böller in der Silvesternacht. Kann man da als Besitzerin oder Besitzer etwas tun? Ja, man kann sogar sehr viel machen! Was sinnvoll ist hängt davon ab, wie viel Angst die Tiere haben: Finden sie es einfach offensichtlich unangenehm oder sind sie richtiggehend panisch? Je nachdem kann man schon mit kleinen Tricks viel bewirken.

Warum üben? Stell dir vor, du bist verängstigt und man bringt dich in einen ungemütlichen Raum, in dem du vorher nie warst und lässt dich dort vielleicht sogar noch alleine. Das kann die Angst noch verstärken. Falls man Hund oder Katze also in einem geschützten Raum unterbringen will, sollte man das während des Jahres bereits ‹üben›, damit sie sich dort auch wohl fühlen. Ich hatte auch schon Kunden, die mit ihren Tieren ins Flughafenhotel gehen – das sei offenbar besonders gut schallisoliert. Grundsätzlich ist es wichtig, dass man das Tier nicht einfach Angst haben lässt, sondern aktiv versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Sonst können sich diese Ängste verstärken und zum Beispiel auf Gewitter ausweiten.

Kann man die Tiere desensibilisieren oder gegenkonditionieren? Bis zu einem gewissen Grad geht das. Bei der Desensibilisierung konfrontiert man das Tier kontrolliert mit den beängstigenden Geräuschen. Diese werden immer nur so laut präsentiert, dass das Tier entspannt bleibt. Nach und nach kann man die Lautstärke langsam steigern. Bei der Gegenkonditionierung verknüpft man die unangenehmen Geräusche als Ankündiger für etwas besonders Tolles, zum Beispiel ein Leckerli. Auch hier beginnt man mit leisen Geräuschen. Verhaltenstherapeutische Techniken solltest du dir aber von einem Trainer, der sich damit auskennt, zeigen lassen. Dieses Training ist sehr aufwändig und braucht Zeit. Für mich ist das bei Tieren, die sich an Silvester sehr fürchten, nicht die erste Wahl.

Stichwort «drinnen behalten»: Was mache ich, wenn mein Hund Gassi muss?

Man kann einfach den Tagesplan anpassen: Die grosse Gassi-Runde gibt es am Morgen, wenn noch nichts knallt. Die letzte Pinkelrunde macht man am frühen Abend oder fährt sogar mit dem Auto an einen ruhigen Ort. Bei richtig panischen Tieren kann man die letzte Runde auch weglassen – die sind sowieso so verängstigt, dass sie nicht pinkeln können. Mit diesen Hunden geht man dafür am frühen Morgen des 1. Januars raus. Wichtig beim Rausgehen ist über diese Tage auf alle Fälle den Hund immer mit Leine und Halsband oder

Geschirr gut, eventuell sogar doppelt zu sichern.