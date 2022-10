Balkon winterfest machen: So kannst du deinen Balkon auch jetzt geniessen

Im Sommer ist der Balkon für viele Menschen unverzichtbar: Man kann in Ruhe Sonne tanken, lesen, grillieren oder mit Freunden einen schönen Abend geniessen. Im Winter dagegen wird der Balkon gern etwas stiefmütterlich behandelt: Genutzt wird er in dieser Zeit hauptsächlich noch von Raucherinnen und Rauchern.

Warmer Sitzplatz

Damit es auf deinem Balkon auch im Winter gemütlich ist, brauchst du einen kuscheligen Sitzplatz. Dafür eignen sich zum Beispiel Schaffelle besonders gut. Achtung: Das Fell solltest du nicht draussen lassen, bei zu viel Feuchtigkeit fangen sie an zu schimmeln. Auch Kissen lassen den kalten Balkon gemütlicher wirken.

Warme Beleuchtung

Es ist zwar nur eine Illusion, aber eine warme Beleuchtung kann deinen Balkon kuscheliger wirken lassen, als er tatsächlich ist. Dafür eignen sich zum Beispiel Lichterketten mit gelblichem Licht, aber auch Kerzen. Verpackst du diese Kerzen in eine hübsche Laterne, sind sie auch noch dekorativ.

Warme Getränke

Weisst du, was deine Finger besonders effizient aufwärmt? Genau: Heissgetränke. Egal, ob Tee oder Glühwein, wenn du dein Lieblingsgetränk dabeihast, frierst du garantiert nicht an den Händen. Beim Glühwein bildest du dir ausserdem ein, dass er auch von innen wärmt – Win-Win also.