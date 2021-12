Vor, während und nach dem Kauf – So kannst du dich gegen Abzocker-Shops wehren

Neue Betrugsmasche auf Tutti

Auf Tutti gibt es neue Phishing-Betrugsversuche. Betrüger geben an, an der Ware interessiert zu sein. Sie melden den Verkäufern, dass die Post diese abhole. Sie behaupten, die Ware bereits bezahlt zu haben, und schicken einen Link, der zu einer gefälschten Seite der Post führt. Darauf werden die Kreditkartendaten gefordert. So verschafft sich der Verbrecher Zugang zu den Kreditkartendaten. Zum Schutz rät die Polizei generell davon ab, sich auf einen Versand einzulassen. Auch Kreditkartendaten soll man nie preisgeben.