Tipps, die Leben retten : So kannst du einen Sturz ins Wasser mit dem Auto überleben

Nach einem 45-Meter-Sturz in den Vierwaldstättersee am Sonntag konnte der Fahrer eines Autos nur noch tot geborgen werden. Experten geben Tipps, wie man sich in einem untergehenden Auto richtig verhält.

Bei diesem Autounfall in Neuseeland unterstützen Polizisten die Insassen. Ein Beamter schlägt eine Seitenscheibe ein. Eine Insassin wurde durch das Heckfenster gerettet. Hier helfen Passantinnen und Passanten den Insassen eines Autos, das im November 2021 in Zürich in die Limmat stürzte.

Darum gehts Am Sonntag stürzte von der Axenstrasse ein Auto in den See und versank. Die Person am Steuer starb.

Der TCS gibt Tipps, wie man sich beim Sturz ins Wasser verhalten soll.

Wichtigste Regel ist, das Auto so rasch wie möglich durch ein Seitenfenster zu verlassen.

«Das Tragen des Sicherheitsgurts erhöht bei einem Unfall die Chance, bei Bewusstsein zu bleiben», schreibt der Touring-Club Schweiz als ersten Tipp, um einen im Wasser endenden Autounfall zu überleben. Denn bei einem Sturz aus mittlerer Höhe bestehe für nicht angegurtete Fahrzeuginsassen die Gefahr, sich beim Aufprall das Genick zu brechen oder durch den Schlag gegen den Kopf bewusstlos zu werden. Als weitere prophylaktische Massnahme rät der TCS das Tragen leichter Kleidung, die die Beweglichkeit erhöhe und die Gefahr, an etwas hängenzubleiben, vermindere.

Werkzeug in Griffnähe halten

Ist der Wagen einmal im Wasser, gilt es, diesen so rasch wie möglich zu verlassen. Dies gehe am besten durch die Seitenfenster oder, so vorhanden, das Sonnendach. Gemäss den Experten lassen sich elektrisch betätigte Fenster sowie Sonnendächer auch bei Autos im Wasser noch einige Zeit lang im oder sogar unter Wasser öffnen. Ist der Wagen erst einmal versunken, wird der Gegendruck des Wassers zu gross, um die Tür aufdrücken zu können.

Ist das Öffnen der Seitenscheiben nicht möglich, müssen diese eingeschlagen werden. Die Frontscheibe, die aus Verbund-Sicherheitsglas besteht, lässt sich wegen der Folie im Innern der Scheibe nicht so einfach heraustreten. Da auch vordere Seitenscheiben bisweilen so konstruiert sind, eignen sich die hinteren Seitenscheiben besser. Ein sogenannter Scheibenhammer mit einer scharfen Spitze eigne sich am besten dafür, ideal sei ein Schlag in eine Ecke der Scheibe. Wichtig ist, dass das entsprechende Werkzeug in Griffweite aufbewahrt wird. Allerdings gilt es beim Einschlagen unter Wasser, auf hereingedrückte Glassplitter aufzupassen. Auch das Heckfenster kann beim Aussteigen hilfreich sein, zumal Autos mit Frontmotor mit der Nase voraus sinken.

Keinesfalls die Türen öffnen

Der TCS empfiehlt, die Türen geschlossen zu halten: So schwimmt der Wagen länger und die Insassen haben länger Zeit auszusteigen. Sind Personen auf dem Rücksitz, würde das Öffnen der Türen den Wagen laut DLRG rasch füllen und für die Mitfahrer zur Todesfalle werden lassen. Das Umklappen der Sitzlehnen kann Personen im Fonds das Aussteigen erleichtern. Auf keinen Fall darf mit dem Aussteigen aber bis zum vollständigen Fluten des Autos zugewartet werden: Dies würde «enormen Stress» auslösen und viel zu lange dauern.

Helfern, die von aussen kommen, rät der TCS, zuerst Alarm auszulösen und danach den Insassen unter Beherzigung der eigenen Sicherheit dabei zu helfen, sich wie oben beschrieben zu retten.

