Zurückgeholt - So kannst du gelöschte Whatsapp-Nachrichten nochmals lesen

Gründe, eine verschickte Whatsapp-Nachricht zu löschen, gibt es viele: Man hat sich vertippt, eine Nachricht aus versehen an die falsche Person verschickt oder möchte sein Statement aus einem anderen Grund wieder zurückziehen. Dies funktioniert sowohl in Gruppen- als auch in Einzelchats. Was zurück bleibt, ist die Benachrichtigung: «Diese Nachricht wurde gelöscht».