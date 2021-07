Hotel buchen: 8 Tipps, wie es besonders günstig wird

Sommerferien 2021 : So kannst du günstig Hotels buchen

Seit anderthalb Jahren herrschen für Reisefreudige und Ferienbedürftige erschwerte Bedingungen: Reisen war kaum noch möglich. Jetzt ist der Lockdown in vielen Ländern vorbei, es kann endlich wieder in die Ferien geflogen oder gefahren werden. Wir zeigen dir, wie du in den Sommerferien bei der Hotelbuchung richtig Geld sparen kannst.

Tipp 1: Frühbucher- und Last-Minute-Angebote

Wenn du früh genug oder sehr kurzfristig buchst, kommst du manchmal günstiger an besonders lässige Hotelzimmer. Cottonbro / Pexels

Beide Optionen bieten dir eine grosse Ersparnis. Buchst du frühzeitig ein Hotel, ist es deshalb so preiswert, weil die Betreiber möglichst schnell ihre Zimmer für eine sichere Planung belegen wollen. Hierbei ist für dich ausserdem die Auswahl an Angeboten breiter und du kriegst in der Regel bessere Flugverbindungen und -zeiten. Bei den Last-Minute-Schnäppchen profitierst du davon, dass die Hotels ihre Restplätze vergeben und Leerstand vermeiden wollen. Allerdings fällt hier die Auswahl deutlich kleiner aus und es kann sein, dass die Flugverbindungen nicht mehr optimal sind.

Tipp 2: Gutscheine nutzen

Zahlreiche Hotels und Reiseportale bieten regelmässig attraktive Gutscheine an, dank derer du bei der Ferienbuchung einen starken Rabatt erhältst. Aber Achtung: Die meisten Deals sind limitiert. Daher solltest du nicht allzu lange mit deiner Entscheidung warten, ein Hotel zu buchen. Lies dir darüber hinaus die Gutscheinbedingungen sorgfältig durch. Häufig gilt der Hotelgutschein nur für eine bestimmte Reisezeit oder ausgewählte Reiseziele.

Tipp 3: Direkt- vs. Portalbuchung – mach den Gegencheck

Nimm dir vor deiner Reise genügend Zeit, um Hotelpreise zu recherchieren – und so herauszufinden, wo es tatsächlich am günstigsten ist. Vlada Karpovic / Pexels

Das auserwählte Hotel buchen - wo ist es günstiger? Auf einem der zahlreichen Reiseportale oder auf der hoteleigenen Webseite? Hast du bereits ein konkretes Hotel ins Auge gefasst, lohnt sich ein Vergleich in jedem Fall. Hin und wieder kommt es nämlich vor, dass Hotels bei Direktbuchungen einen besseren Preis anbieten oder zusätzliche Serviceleistungen gewähren. Damit wollen sie Kunden dazu bringen, direkt bei ihnen zu buchen. So sparen sie nämlich die Provision, die sie sonst an die Reiseportale abgeben müssen – und du kannst nur davon profitieren.

Tipp 4: Blindbooking testen

Du bist spontan und magst Überraschungen? Dann solltest du unbedingt den Blindbooking-Trend ausprobieren. Hier weisst du bei der Buchung nicht, in welches Hotel es dich konkret verschlagen wird. Das Portal wählt es für dich aus, ebenso die Stadt. Aber keine Sorge, du landest deswegen keinesfalls in einer heruntergekommenen Absteige. Du kannst online auswählen, wie viele Sterne dein Hotel mindestens haben sollte. Des Weiteren kannst du einige Destinationen von der Buchung ausschliessen – so vermeidest du böse Überraschungen.

Tipp 5: Hotel-Mitgliedschaften nutzen

Bei grösseren Hotelketten gibt es oft eine Mitgliedschaft – damit kannst du weltweit zu Sonderkonditionen in die Häuser dieser Hotelketten. Oleg Magni / Pexels

Einige Hotelketten haben Häuser auf der ganzen Welt. Bist du Mitglied in einem dieser Hotels, profitierst du meist von einem Preisnachlass. Oder du sammelst jedes Mal Punkte, wenn du ein Hotel dieser Kette buchst, die du später gegen Reisegutscheine tauschen kannst.

Tipp 6: Bei einem Reiseclub anmelden

Trittst du einem Reiseclub bei, sicherst du dir ausserordentlich hohe Ermässigungen bei der Buchung eines Hotels. Diese Hotelzimmer sind meist kurzfristig stark verbilligt zu erhalten, da die Betreiber Leerstand vermeiden wollen.

Tipp 7: Kleingedrucktes beachten

In manchen Hotels gibt es verstecke Kosten, zum Beispiel verpflichtende Trinkgelder für Portiers und Putzequippe. Cottonbro / Pexels

Bei der Wahl deines Hotels solltest du unbedingt darauf achten, was du alles für dein Geld bekommst. Hast du einige günstige Hotels entdeckt, vergleichst du am besten noch einmal die Details. Einige Betreiber verstehen es, zusätzliche Kosten in der Beschreibung zu verschleiern, um einen möglichst niedrigen Basispreis anbieten zu können. Damit am Ende deiner Reise nicht das böse Erwachen mit der Rechnung kommt, zeigen wir dir, welche Hotelkosten typischerweise versteckt werden:

Kostenpflichtiges WLAN

Hohe Preise für Wasserflaschen im Zimmer/Minibar

Extrakosten für Liegen und Schirme

Aufschläge für frühen oder späten Check-In/Check-Out

Extrakosten für die Benutzung des Wellnessbereiches

Kosten für den Zimmersafe

Hohe Gebühren für den Parkplatz

Kurtaxe

Verpflichtende Trinkgelder für Portier, Zimmerservice und Reinigungspersonal

Tipp 8: Hotel-Bewertungen checken

Ein günstiges Hotel bringt dir nichts, wenn es nicht gut ist. Schlechtes Essen, Schmutz oder unfreundliches Personal können dir die Ferien komplett vermiesen. Daher solltest du dir dringend die Bewertungen durchlesen, bevor du das Hotel buchst. Achte jedoch bei den schlechten Bewertungen auch darauf, wer sie abgegeben hat, was konkret kritisiert wurde und schau selbst, wo du deine Prioritäten setzt.