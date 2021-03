Auch beim Shoppen lässt sich Geld sparen. Versuche möglichst, dir fürs Online-Shopping bestimmte Zeiten nach der Arbeit oder am Wochenende zu reservieren. Geld sparen kannst du auch, indem du aktiv dem sogenannten «Markendenken» entgegenwirkst: Eine Marke vermittelt uns den Eindruck, dass ein Produkt für uns spezifische Eigenschaften erfüllt, was wir aufgrund der Bekanntheit ohne Hintergedanken glauben. Doch meistens erhält man ein vergleichbares Produkt andernorts viel günstiger!

Bewusst Strom sparen. Da zurzeit viele Ausgaben wegfallen, kannst du während der andauernden Pandemie unter Umständen tatsächlich einiges an Geld beiseitelegen. Sei dir allerdings bewusst, dass dadurch die Kosten in den eigenen vier Wänden ansteigen können. Lasse also Wasser, Licht und elektronische Geräte nicht unnötig laufen, wenn sie nicht in Gebrauch sind und schalte auch die Heizung aus, wenn du für einen Wochenend-Trip mal die Wohnung verlässt.