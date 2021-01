1 / 4 Wer daheim weniger heizt und dafür einen Pulli trägt, hilft, das Klima zu schützen. imago images/Westend61 Die Stadt Luzern schreibt: «Schon eine geringe Reduktion der Raumtemperatur senkt den Energiebedarf deutlich. Senken wir die Temperatur in der Stube oder im Büro um 1 Grad Celsius, also beispielsweise von 22 auf 21 Grad, reduzieren wir den Energieverbrauch und die Treibhausgas-Emissionen beim Heizen um 6 Prozent.» imago images/Cavan Images «Wenn alle Stadtluzerner und Stadtluzernerinnen die Raumtemperatur um 1 Grad senken, würde an einem einzigen Tag die Energie von 50 Fässern Erdöl à je 159 Liter eingespart und 19'000 Kilogramm CO2 würden nicht in die Atmosphäre gelangen. Wenn das alle während der gesamten Heizperiode tun würden, dann wären es pro Jahr gar 10’250 Fässer Erdöl und 4,1 Millionen Kilogramm CO2.» imago images/All Canada Photos

Darum gehts Die Stadtluzerner sollen sich auch in ihren Wohnungen wärmer kleiden und gleichzeitig weniger stark heizen.

Würden alle Luzerner ihre Heizungen um 1 Grad runterdrehen, könnten jeden Tag fast 8000 Liter Heizöl eingespart werden.

Und wenn das alle während der gesamten Heizperiode tun würden, dann wären es pro Jahr 4,1 Millionen Kilogramm CO2, das eingespart werden könnte.

In der Stadt Luzern wird vor allem mit Gas und Öl geheizt: 5800 solche Feuerungen sind in Betrieb – und verursachen 40 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen auf Stadtgebiet. Um diese zu senken, appelliert die Stadtregierung nun an die Bevölkerung: Diese soll daheim die Heizung und im Büro runterdrehen und «dafür einen warmen Pulli oder eine Strickjacke tragen». Die Stadt nennt das «Warmer-Pulli-Winter», teilte sie am Montag mit; es ist ein Teil der Kampagne «Wir leben Klimaschutz».

Die Stadt schreibt: «Schon eine geringe Reduktion der Raumtemperatur senkt den Energiebedarf deutlich. Senken wir die Temperatur in der Stube oder im Büro um 1 Grad Celsius, also beispielsweise von 22 auf 21 Grad, reduzieren wir den Energieverbrauch und die Treibhausgas-Emissionen beim Heizen um 6 Prozent.» Dies berge grosses Sparpotenzial: «Wenn alle Stadtluzerner und Stadtluzernerinnen die Raumtemperatur um 1 Grad senken, würde an einem einzigen Tag die Energie von 50 Fässern Erdöl à je 159 Liter eingespart und 19'000 Kilogramm CO2 würden nicht in die Atmosphäre gelangen. Wenn das alle während der gesamten Heizperiode tun würden, dann wären es pro Jahr gar 10’250 Fässer Erdöl und 4,1 Millionen Kilogramm CO2.»

4’100 Flüge nach New York könnten eingespart werden

Zum Vergleich: Eine Person, die von Zürich nach New York fliegt, verbraucht laut myclimate 1 Tonne CO2. Eine Person müsste also auf 4’100 Flüge nach New York verzichten, um die gleiche Menge C02 pro Jahr zu sparen wie die Stadt Luzern mit ihrer Pulli-Massnahme.

Konkret gibt die Stadt folgenden Tipp: «Die Raumtemperatur soll nur so weit reduziert werden, dass es einem im warmen Pulli noch wohl ist. Wir gewöhnen uns nach ein paar Tagen an die kühlere Umgebung – und finden es danach oft auch draussen etwas weniger kalt.»

Richtig gelüftete und nicht überheizte Räume bringen laut Stadt indes nicht nur dem Klima etwas. «Man

tut damit auch der Gesundheit einen Gefallen.» Und man spare auch Heizkosten: «Wenn man während des

ganzen Winters alle Räume um 1 Grad weniger heizt, belaufen sich die eingesparten Kosten bei

einer Vierzimmerwohnung auf ungefähr 75 Franken pro Jahr.»

So heizen und lüften Sie klimafreundlich Es ist sinnvoll, die Raumtemperatur je nach Zimmer unterschiedlich einzustellen, rät die Stadt Luzern: Im Wohnbereich/Büro wird eine Raumtemperatur von 20 bis 21 Grad empfohlen. Im Schlafzimmer dürfe es kühler sein, so schläft man auch besser. Auch im Gang, der Abstellkammer oder dem Gästezim-

mer reichten 18 Grad. Die Türen zwischen den Zimmern sollten geschlossen bleiben, rät die Stadt weiter. Für ein gutes Wohnklima sei es auch wichtig, regelmässig gut zu lüften. «Dazu möglichst viele Fenster ganz, aber nur für ein paar Minuten öffnen. So entweichen die verbrauchte Luft und die Feuchtigkeit rasch und frische Luft strömt rein – bei minimalem Wärmeverlust.» Ganztags geöffnete Kippfenster seien unbedingt zu vermeiden. Mehr Tipps gibts unter www.wir-leben-klimaschutz.ch.



Speziell für Hauseigentümer/innen gibt es in der Stadt Luzern verschiedene Beratungsangebote

und Förderprogramme zum Thema klimafreundlich heizen. Mehr Infos unter www.energiefoerderung.stadtluzern.ch.