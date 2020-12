Quarantäne-Verpflichtung

Deutschland stuft die Schweiz weiterhin als Risikoland ein. Daher müssen Schweizer bei der Einreise für 10 Tage in Quarantäne. Die Ankunft ist online vorab bei den Behörden anzumelden. Sofort nach dem Grenzübergang muss man sich am Zielort in Quarantäne begeben. Diese lässt sich verkürzen. So kann man nach mindestens 5 Tagen einen Corona-Test machen. Fällt dieser negativ aus, kann die Quarantäne beendet werden. Wer innerhalb von 10 Tagen Corona-Symptome hat, muss erneut einen Test machen. Das negative Testresultat sollte 10 Tage aufbewahrt werden und muss auf Verlangen den Behörden vorgewiesen werden.