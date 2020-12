Corona im Kopf : So kannst du trotz Quarantäne in die Therapie gehen

Als würde es nicht schon reichen, in Quarantäne zu müssen, stehen einige Menschen dazu noch vor dem Problem, fixe und vor allem wichtige Termine in dieser Zeit zu haben. Doch das lässt sich ganz einfach beheben. Die Lösung von Expertin Maurizia Franscini kann auch darüber hinaus helfen.

Doch laut Maurizia Franscini, leitender Ärztin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, ist das heutzutage kein Problem mehr.

Wer in Quarantäne geschickt wurde, darf vorübergehend das Haus nicht verlassen. Während sich fürs Einkaufen schnell eine Lösung finden lässt, liegen sie in anderen Bereichen nicht gleich auf der Hand.

Lea ist eine junge Frau, die aufgrund einer Angststörung bereits in Behandlung ist. Weil ihre Mutter Corona-positiv ist, muss Lea in Quarantäne und kann nicht mehr zu ihrer Therapeutin gehen. Falls du in einer ähnlichen Situation wie Lea bist, gibt es keinen Grund, die Therapie abzubrechen. Es kann dir weiterhin geholfen werden: