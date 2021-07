So kannst du Whatsapp auf mehreren Geräten nutzen

Wer den Chat-Messenger Whatsapp auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen wollte, war bis anhin auf ein Smartphone und die Web-Version von Whatsapp angewiesen. Dabei musste diese stets mit dem Haupt-Gerät – in diesem Fall dem Handy – verbunden bleiben. Den Messenger auf einem zweiten Gerät zu benutzen, ohne das Hauptgerät verbunden zu haben, war bei Whatsapp nicht möglich – bis jetzt.

Seit Mittwoch hat das Unternehmen damit begonnen, das neue Multi-Geräte-Feature auszurollen. Dank diesem kann man Whatsapp auf mehreren Geräten gleichzeitig und unabhängig voneinander verwenden. So soll es möglich werden, Whatsapp auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig zu nutzen. Beta-Testerinnen und -Tester können die Funktion bereits jetzt ausprobieren.

Chats bleiben verschlüsselt

Die Nachfrage nach einer solchen Multi-Geräte-Funktion existiert bei den Whatsapp-Nutzerinnen und -Nutzern bereits seit Jahren. Das Unternehmen lässt aber mitteilen, dass es so lange gedauert hat, bis dass dieses Feature ausgerollt werden konnte, da sichergestellt werden musste, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die ein wichtiger Bestandteil des Chat-Messengers ist, auch auf mehreren Geräten gleichzeitig funktioniert. Ausserdem musste es ermöglicht werden, Daten wie beispielsweise die Kontaktnamen oder archivierte und gekennzeichnete Nachrichten sicher zwischen den verschiedenen Geräten zu synchronisieren.

Laut Wabetainfo.com werden Whatsapp-Nachrichten künftig an alle verlinkten Geräte geschickt. Wenn ein neues Gerät hinzugefügt wird, wird der Chat-Verlauf vom eigenen Handy auf das neue Gerät übertragen. Auch dabei handelt es sich um einen verschlüsselten Prozess. Whatsapp selbst hat also nach wie vor keinen Einblick in die verschickten und synchronisierten Nachrichten.