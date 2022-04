Grosse Gewinnmarge – So kassieren Banken mit hohen Hypothekar- und tiefen Sparzinsen ab

Immobilien werden immer teurer

Viele Schweizerinnen und Schweizer träumen vom eigenen Heim. Doch der Boden ist knapp, die Bevölkerung wächst und die Nachfrage ist so hoch wie noch nie. Das hat dazu geführt, dass die Preise explodiert sind. Bereits 2021 stiegen die Preise für Wohneigentum laut der ZKB massiv an, im Kanton Zürich zum Beispiel um etwa 9,3 Prozent. Auch dieses Jahr rechnet die ZKB mit einer Preissteigerung: Schweizweit erwarte uns ein weiteres Plus von rund vier Prozent.