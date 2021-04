Premierminister Boris Johnson hat die Öffnungen am Ostermontag bekanntgegeben. Er selber werde am 12. April auch ein Bier in einem Pub geniessen, gab er bekannt.

Die Pubs in Grossbritannien bereiten sich auf die Pub-Öffnung am 12. April vor. Auch Friseure und Ladengeschäfte dürfen in England ab dem Datum wieder öffnen.

Nach der Bekanntgabe des Premierministers stürzten sich die Briten ins Netz, um sich einen Platz in ihrem Lieblingspub zu reservieren. Der Premierminister selbst freut sich auch auf die Öffnung: «Ich werde am Montag, dem 12. April ins Pub gehen und vorsichtig, aber entschlossen, ein Bier zu mir nehmen.»

Gäste müssen sich mit der Covid-App registrieren

Läuft alles nach Plan, öffnen die Pubs am 17. Mai auch drinnen

Ins Pub rein darf man nur, um auf die Toilette zu gehen. Draussen geben die auch in der Schweiz bekannten Plexiglaswände ihr Comeback. Ausserdem darf kein Tisch näher als ein Meter zum nächsten stehen. Bedient wird man ausschliesslich am Tisch. Und auch das wird anders sein als vor der Pandemie: Die Masken müssen immer an bleiben, wenn man nicht gerade am Trinken ist.