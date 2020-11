Ein hoffnungsvoller Impfstoffkandidat, eine Abflachung der zweiten Welle, Schnelltests und deutlich mehr Wissen und Erfahrungen im Umgang mit dem Virus: Erstmals sprechen Experten davon, dass ein Ende der Corona-Krise und eine Rückkehr zur Normalität absehbar ist. Dafür braucht es aber in verschiedenen Bereichen weiterhin Anstrengungen. Einen konkreten Fahrplan skizzierte die Covid-Taskforce am Donnerstag. Die Übersicht.

Fallzahlen

Martin Ackermann von der Covid-Taskforce definierte am Donnerstag das Ziel: Die Fallzahlen sollten alle zwei Wochen halbiert werden – dann hätte man Anfang Jahr noch 500 Fälle pro Tag. Der R-Wert beträgt derzeit 0,86, er soll im Idealfall auf 0,7 gesenkt werden. Bis Neujahr sollen die täglichen Neuinfektionen so auf 500 fallen. Für Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, ist klar: «Aktuell geht es darum, mittels angemessenen, machbaren Verhaltens- und Verhältnismassnahmen die Situation bei den Neuinfektionen so zu stabilisieren, dass wir mit möglichst geringer Krankheitslast für die Bevölkerung durch Herbst und Winter kommen.»

Verhalten jedes Einzelnen

Um die Fallzahlen zu senken, braucht es jeden Einzelnen. Das betonen Behörden und Experten seit Beginn der Krise. Für den Epidemiologen und Public-Health-Experten Marcel Tanner ist klar: «Hier ist die Kommunikation zentral. Behörden und Medien müssen es schaffen, den Menschen Ausblicke zu geben und aufzuzeigen, was trotz Befolgen der Regeln noch machbar ist, anstatt Angst einzujagen.» Thomas Steffen hat eine positive Botschaft: «Wir können hoffentlich schrittweise auch die Belastung der Bevölkerung reduzieren durch immer gezieltere Anwendung. Mit der Stärkung der bisherigen Abwehrmassnahmen und zusätzlichen Massnahmen wie der Impfung und der breiten Anwendung der Schnelltests sollte es möglich werden, dass wir im Verlauf des nächsten Jahres eine stabile Situation mit weniger Neuinfektionen erreichen. So sollte wieder mehr frühere Normalität möglich werden.»

Impfung

Die Ankündigung, dass ein Impfstoff mit bis zu 90-prozentiger Wirksamkeit gefunden worden sei, deutet Marcel Tanner positiv: «Das sind Resultate einer ersten Zwischenanalyse, die hoffnungsvoll stimmen. Natürlich muss erst diese klinische Fallstudie ganz abgeschlossen werden. Doch die ersten Ergebnisse stimmen optimistisch.» Um das Virus unter Kontrolle zu bringen, ist grundsätzlich sicher eine Immunität bei rund 60 Prozent der Bevölkerung nötig. Tanner zweifelt nicht, dass das erreicht werden kann, sobald geprüfte Impfstoffe vorliegen: «Es gibt sehr viele Menschen, die sich impfen lassen möchten. Ausserdem ist nicht das Ziel, die ganze Schweiz auf einen Schlag zu impfen. Prioritär sollen Risikogruppen und Pflegepersonal geimpft werden.» Sobald die ersten Impfungen eingesetzt werden und positive Auswirkungen zeigen, werden sich laut Tanner auch mehr und mehr Personen impfen lassen. «Es gibt Menschen, die legitime Gründe haben, sich nicht zu impfen, und das ist zu respektieren. Den Public Health-Ansatz und den Schutz für die Bevölkerung wird das aber nicht beeinflussen», sagt Tanner. Auch Gesundheitsminister Berset versprach am Dienstag vor den Medien, dass jeder frei wird entscheiden können, ob er sich impfen lassen wolle, und zeigte sich zuversichtlich, dass eine hohe Immunität in der Bevölkerung ohne Impfzwang erreicht werden kann.

Tests und Schnelltests

Tracing-Strategie

Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes stellt in ihrem neuesten Paper klar: Die TRIQ-Strategie (Testen, Rückverfolgen, Isolieren, Quarantäne) ist trotz hohen Fallzahlen und Überlastung in einigen Kantonen grundsätzlich richtig. Die Taskforce gibt acht Empfehlungen für die Umsetzung der TRIQ-Strategie. «Wirksame Eindämmungsmassnahmen sind unerlässlich», heisst es in dem Paper. Nur so könnten die Zahlen gesenkt werden. Erste positive Anzeichen gibt es aus den Kantonen. So vermeldete etwa der Kanton Schwyz am Donnerstag: «Das Contact-Tracing kann wieder vollumfänglich und zeitnah sichergestellt werden, der Trend der sinkenden Fallzahlen bestätigt sich.»