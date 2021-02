Inzidenz: Bleibt die Zahl der Neuinfektionen im Zielland gleich oder steigt sie eher, dann besteht die Gefahr, dass es bald neue Reiseeinschränkungen geben wird. In diesem Fall ist eine Buchung eher riskant. Sinkt die Zahl hingegen, besteht ein geringeres Risiko. Das Gleiche gilt auch für die Inzidenzzahlen in der Schweiz, denn nach den Ferien muss man ja wieder in die Schweiz einreisen – möglichst ohne etwa in Quarantäne gehen zu müssen.