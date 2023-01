Künstliche Intelligenz : So klingen Guetnacht-Gschichtli von der KI

Auf den ersten Blick authentisch, auf den zweiten KI

Die Bilder, die die KI generiert, werden nicht bearbeitet und sehen auf den ersten Blick eindeutig nach bunten Illustrationen aus. Auf den zweiten lassen sich jedoch einige Unstimmigkeiten erkennen: Der Schweif eines Pferdes sitzt ungenau, die Tiere haben mehr als zwei Augen, der Rucksack besteht aus nicht ganz zusammenpassenden Teilen. «Wir lassen das absichtlich so, damit man genau sieht, was die KI macht», sagt Stulz.

Künstlich generierte Kunst stand in letzter Zeit oft in der Kritik, menschliche Stigmata und soziale Probleme zu verstärken. Stulz erklärt, dass Tales Time bei seinen Datensätzen versucht, möglichst diverse Inputs einzugeben, zum Beispiel Texte, die Genderstereotype brechen. «Zudem ist unser Datenpool so gross, dass einzelne rassistische oder sexistische Texte untergehen, und wir lesen vor der Veröffentlichung alles Korrektur.» Auf die Frage hin, wie er sicherstellen kann, dass der Datensatz keine gestohlenen Inhalte benutzt, sagt Stulz: «Die Datenbank nutzt alle frei öffentlich verfügbaren Bilder im Netz. Das Programm kopiert an sich nichts, es kann aber den Stil eines Künstlers, wie zum Beispiel Van Gogh, imitieren. Genau wie ein Mensch.»