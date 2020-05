«Volcano Man»

So klingt der Eurovision-Song von Netflix

US-Star Will Ferrell arbeitet aktuell an einer Comedy über den Eurovision Song Contest. Der Film wird auf Netflix erscheinen. Jetzt ist der erste ESC-Song von Netflix da.

Die Hauptrolle im Film spielt US-Comedian Will Ferrell – hier bei Dreharbeiten im Oktober 2019 in Schottland.

Was ist neu?

Stop. Es gibt eine Netflix-Eurovision-Comedy?

Ja! Der offizielle Titel: «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga». Kreative Triebfeder des Projekts ist Will Ferrell (52), der der Filmwelt schon Kultkomödien wie «Anchor Man», «Blades of Glory» oder «Step Brothers» beschert hat. Neben Ferrell sind auch Rachel McAdams (41) und Demi Lovato (27) Teil des Casts. Ferrell und McAdams spielen Lars Erickssong und Sigrit Ericksdottir, die Island am ESC vertreten.

Wie ist der Song?

«Volcano Man» dauert gerade mal 1:21 Minuten. Womöglich ist es erst ein Teaser und nicht der Song, mit dem Ferrell im Film dann tatsächlich am Contest antritt. Das Stück beginnt sehr zeitgeistig und ESC-konform mit einer Pathos-Power-Voice und einem stark bearbeiteten Vocal-Sample – der Refrain biegt dann Vollgas auf die Schlagerschiene ein, mit Four-to-the-Floor-Beat und «Volcano Man»-Chörli. Der Song wurde auf Spotify releast und gibt Will Ferrell und My Marianne als Performer an, auf dem Artwork zum Track sind Will Ferrell und Rachel McAdams in voller Showmontur auf dunklem Vulkangestein zu sehen.