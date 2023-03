König Charles spricht Deutsch in seiner Rede

König Charles (74) und seine Gattin Camilla (75) befinden sich momentan auf ihrer historischen Reise durch Deutschland. Am Mittwoch wurden sie mit Salutschüssen am Flughafen und «God Save the King» am Brandenburger Tor in Empfang genommen. Am Donnerstagmittag sprach Charles als erster Monarch überhaupt im Bundestag in Berlin und zeigte dabei, dass er einige Deutschkenntnisse besitzt.