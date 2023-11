So kochst du deinen Reis richtig: 5 Tipps

1. Die richtige Reissorte

Der erste Schritt zu perfektem Reis ist die richtige Auswahl. Es gibt zahlreiche Sorten, darunter Basmati, Jasmin, Langkornreis und Arborio, und jede hat ihre eigenen Eigenschaften. Basmati-Reis ist ideal für aromatischen und duftenden Reis, während Arborio-Reis perfekt für Risotto ist. Entdecke die verschiedenen Sorten und finde heraus, welche dir am besten schmeckt.

2. Gründlich waschen

Bevor du mit dem Kochen beginnst, solltest du den Reis gründlich mit kaltem Wasser waschen, um überschüssige Stärke zu entfernen. Das verhindert, dass der Reis zu klebrig wird. Du kannst den Reis in einem Sieb abspülen oder zusammen mit Wasser in eine Pfanne geben und umrühren. Das musst du mehrmals wiederholen, bis das Wasser klar bleibt. Aber Achtung: Risotto-Reis sollte nicht gewaschen werden, denn bei dieser Zubereitungsart sorgt die Stärke dafür, dass der Reis bindet.

3. Zubereitungsart wählen

Es gibt zwei Arten der Zubereitung. Bei der Quellmethode verwendest du so viel Wasser, wie der Reis aufsaugt. Das heisst, am Ende giesst du nichts ab. Dadurch gehen weniger Vitamine und Nährstoffe verloren. Allerdings musst du darauf achten, dass der Reis nicht anbrennt. Bei der zweiten Methode verwendest du – ähnlich wie bei Pasta – eine grössere Menge Wasser und giesst es am Ende ab. Diese Art verbraucht etwas mehr Energie als die Quellmethode und mehr Nährstoffe gehen verloren. Die Angaben zur richtigen Wassermenge findest du auf der Verpackung. Egal, welche Zubereitungsart du wählst: Vermeide es, während des Kochens kaltes Wasser nachzugiessen. Das unterbricht den Quellvorgang und kann dafür sorgen, dass der Reis nicht gelingt.