Ukraine-Invasion – So können die EU und USA jetzt Russland bestrafen

1 / 8 Russland marschiert in die Ukraine ein. imago images/SNA Die Schweiz verurteilt den russischen Einmarsch. 20min/Simon Glauser Die Schweiz werde automatisch Sanktionen der UNO und teilweise jene der EU übernehmen. REUTERS

Darum gehts Seit Donnerstagmorgen kommt es zu Bombardierungen und Raketenangriffen in der Ukraine.

Die Nato will nun zusätzliche Schritte gegen Russland unternehmen.

Russland muss mit scharfen Sanktionen rechnen.

Der Ukraine-Konflikt ist eskaliert: Am Donnerstagmorgen ist Russland mit Panzern und Flugzeugen ins Nachbarland eingedrungen. «Der Bundesrat verurteilt die militärische Intervention Russlands aufs Schärfste», so Bundespräsident Ignazio Cassis an einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.

Man fordere Russland dazu auf, unverzüglich seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Die Schweiz werde nun Sanktionen der UNO und teilweise jene der EU übernehmen. Auch die Nato hat bekannt gegeben, zusätzliche Schritte zu unternehmen.

Dabei sollen alle Massnahmen aber «präventiv, verhältnismässig und nicht eskalierend» bleiben. Vorerst zielen die Sanktionen auf den russischen Finanzsektor sowie auf technologische Produkte und Güter ab, die sich zivil und militärisch einsetzen lassen. Auch einzelne Personen werden mit Einreisesperren und Kontoeinfrierungen sanktioniert.

Jetzt gibts scharfe Sanktionen

Experten und Expertinnen sind sich einig: Jetzt folgen scharfe Massnahmen. «Ich rechne jetzt mit sehr scharfen Sanktionen», sagt Russland-Experte Michael Derrer, Unternehmer und Dozent an der Hochschule Luzern. Nun könnten russische Vermögenswerte blockiert oder Russland vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten werden.

«Russland wird darauf aber ebenfalls mit starken Massnahmen reagieren und könnte zum Beispiel den Öl- und Gasexport in den Westen einschränken», so Derrer. Trotzdem würden die westlichen Sanktionen Russland weh tun. Funktionieren werde das Land aber weiterhin.

«Russland hat in den letzten Jahren Alternativen zu westlichen Kreditkarten eingeführt und diese funktionieren gut», erklärt Derrer. Selbst wenn das Land also vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen würde, ginge das Leben in Russland weiter.

Keine Waffengewalt aus dem Westen

Müssten die westlichen Länder also mit Waffengewalt reagieren? «Ich gehe davon aus, dass Putin dann den Konflikt weiter eskaliert und es auch für andere Länder gefährlich würde.» Aber die Situation sei schwer abzuschätzen. Durch den offenen militärischen Konflikt habe sich die Welt verändert.

Dass der Westen zu Waffengewalt greift, bezweifelt hingegen Russland-Kenner Ulrich Schmid von der HSG: «Die USA und die EU haben bereits im Vorfeld angekündigt, auch bei einem Einmarsch auf militärische Angriffe zu verzichten. Denn Russland ist eine Atommacht.»

Russische Bevölkerung wird leiden

Das volle Sanktionspaket erwartet aber auch Schmid. So werden wohl auch Auflagen gegen Parlamentsmitglieder ausgesprochen, wie Kontensperrungen und Einreiseverbote. «Das könnte eine Personengruppe im dreistelligen Bereich betreffen.»

Unter den Massnahmen werde schlussendlich aber vor allem die russische Bevölkerung leiden. Denn viele Alltagsgüter werden aufgrund der Sanktionen teurer werden. «Die grosse Frage ist jetzt, ob es zu grossflächigen Protesten im Land kommt», sagt Schmid.

Gesellschaftlich gelte die Ukraine als «Brudervolk» der Russinnen und Russen. So haben die meisten Menschen in Russland Verwandte oder Bekannte im Nachbarland. «Ich kann mir vorstellen, dass der offene Angriff in der Bevölkerung nicht gut ankommt», so Schmid.

Rubel wird massiv abgewertet Russland muss nun mit Inflation, also höheren Preisen, rechnen. Denn militärische Operationen sind teuer. Darum ist mit einer zunehmenden Finanzierung der Staatsausgaben über die Notenpresse und einer massiven Abwertung des Rubels zu rechnen, wie die unabhängige Wirtschaftsberatung Wellershoff & Partners schreibt. Bei anhaltenden Sanktionen dürfte zudem das russische Volkseinkommen weiter zurückfallen. Bereits heute besitzen die Russinnen und Russen nur zehn Prozent des Geldes der chinesischen Bevölkerung. Mit Sanktionen dürfte dieser Wert bis 2030 auf sechs Prozent schrumpfen.